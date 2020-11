Facebook

Der im Mehrheitseigentum von Franz Peter Oraschas Lilihill Gupppe stehende Klagenfurter Flughafen übernimmt mit Jahreswechsel die Passagierabfertigung von der AUA. Mit 1. Jänner 2021 würden die bisher von der AUA erbrachten Leistungen im Ground Handling von der AVISAFE, einer 100-prozentigen Flughafen-Tochtergesellschaft, durchgeführt, teilte der Airport am Donnerstag mit. Wie berichtet wurde dazu seit Längeren auch um die Zukunft der 18 betroffenen Mitarbeiter(innen) verhandelt. Er „ freut sich, nun offiziell allen 18 AUA-Mitarbeitern am Standort Klagenfurt, welche Großteils auch familiär in Kärnten verwurzelt sind, im Rahmen des Betriebsüberganges ein Angebot zur Übernahme in die AVISAFE vorlegen zu können“, ließ Flughafengeschäftsführer Nils Witt wissen.