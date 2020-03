Reaktionen auf Härtefonds"Bis Mittwoch sollte Auszahlung erfolgen"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© Markus Traussnig

"Für Kleine und ganz hart Betroffene zählt jeder Euro zum Überleben", begrüßte Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die Hilfe aus dem Corona-Härtefonds als "Mindestsicherung für Selbstständige. Entscheidend ist, dass das Geld rasch ausgezahlt wird." Die Antragsformulare, die zentral in Wien vorbereitet werden, würden am Freitag im Lauf des Tages online auf der Seite der Wirtschaftskammer Kärnten abzurufen sein und der Reihe nach bearbeitet. "Dienstag oder Mittwoch sollte Auszahlungstag sein", so Mandl über das Geld des Härtefonds von zuerst einmalig 1000 Euro und dann bis zu je 2000 Euro über drei Monate.