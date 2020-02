Facebook

Die ehemalige Meinl Bank, die sich erst vor kurzem auf Anglo Austrian Bank/AAB umgetauft hatte, ist keine Bank mehr, die Lizenz ist endgültig weg. Damit fällt dieses Institut auch nicht mehr unter die Bankenaufsicht durch die FMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde).

Am 22. November hatte die FMA per Bescheid einen Aufpasser (Regierungskommissär) in die Bank gesetzt. Dieser Regierungskommissär hatte - nachdem der Lizenzentzug vorläufig ausgesetzt war - den AAB-Bankern Geschäfte zu untersagen, die Gläubigerinteressen gefährden könnten.

Der Regierungskommissär beendet nun seine Tätigkeit in der Ex-Bank. Es wird nach Behördenangaben beim Handelsgericht wieder ein Abwickler beantragt.