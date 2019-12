Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Eggeling © Elmar Gubisch

Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie mit modularer Anwendung ist ein beherrschender Treiber der Digitalisierung. Mit dem im Oktober an der Alpen Adria Universität eröffneten Fraunhofer Innovationszentrum KI4LIFE ist Kärnten also am Puls der Zeit. Das Institut, das auf eine gemeinsame Initiative von WKK-Präsident Jürgen Mandl und Infineon-Vorstand Sabine Herlitschka zurückgeht, wird mit zunächst 15 Forschern, später mit bis zu 30, Forschung für die Anwendung von künstlicher Intelligenz vor allem für KMU betreiben.