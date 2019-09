Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover will seine Produktion in seinen britischen Werken im November wegen eines drohenden harten Brexits eine Woche lang ruhen lassen.

Jaguar Land Rover © (c) APA/AFP/ANDREW YATES (ANDREW YATES)

Der Produktionsstopp in den vier Werken ist für die erste Novemberwoche vorgesehen. "Wir können nicht darüber nachdenken, wir müssen es einfach tun", erklärte der Chef des größten britischen Autoherstellers, Ralf Speth. "Ich benötige 20 Millionen Teile pro Tag, das bedeutet, dass ich meinen Lieferanten gegenüber Verpflichtungen eingehen muss. Ich muss jedes einzelne Teil zur Verfügung haben und ich muss es pünktlich haben", sagte Speth.

Das Unternehmen schließt sich damit ähnlichen Plänen der Konkurrenten Toyota und BMW an, die ebenfalls Produktionsunterbrechungen planen. Der britische Premierminister Boris Johnson will Großbritannien unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen.