Donald Trump, Xi Jinping im November 2017 © (c) AP (Andy Wong)

. Es sei möglich, noch diese Woche eine Vereinbarung zu erzielen, sagte Trump am Donnerstag. Er habe einen "schönen Brief" von Chinas Präsident Xi Jinping erhalten. Darin habe dieser geschrieben, beide sollten zusammenarbeiten und sehen, ob man ein Ergebnis erreichen könne. Nach Trumps Äußerungen verringerten die US-Börsen ihre Kursverluste.

Für Donnerstag und Freitag ist eine neue Gesprächsrunde zur Lösung des Streits in Washington geplant. Daran soll auch der chinesische Vize-Regierungschef Liu He teilnehmen. Trump zufolge sollten die Beratungen am Donnerstag um 23.00 Uhr MESZ beginnen. Er hat damit gedroht, in der Nacht zum Freitag (06.00 Uhr MESZ) Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 von bisher zehn Prozent zu erhöhen.