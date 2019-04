Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig

Seine BWL-Diplomarbeit über "Wissens- und Technologietransfer in Innovationsprozessen öffentlicher Verwaltungen" bei Dekan Erich Schwarz an den AAU Klagenfurt wies schon einen Weg zu Markus Hornböcks neuen Job. Seit 1. April ist er mit Hans Schönegger Geschäftsführer der Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgsellschaft "Babeg". Im Übergang, denn Schönegger (64), seit 1998 Chef, kündigt an: "2020 scheide ich aus."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.