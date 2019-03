Facebook

© Wienerberger/(c) Uwe Strasser

Die neu geschaffene Position des "Chief Performance Officer" (CPO) wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats mit Frau Solveig Menard-Galli besetzt, teilte der Wiener Ziegelkonzern mit.

Der Vorstand der Wienerberger AG besteht somit ab 1. Juni aus Vorstandschef Heimo Scheuch (CEO), Finanzvorstand Willy Van Riet (CFO) und Solveig Menard-Galli (CPO).

Regina Prehofer, Aufsichtsratsvorsitzende der Wienerberger AG, über die Vorstandserweiterung: "Solveig Menard-Galli ist eine hervorragende Ergänzung für das Vorstandsteam und ihre Bestellung unterstreicht die Bedeutung des zukunftsgerichteten organisatorischen Wandels der Wienerberger Gruppe in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung."

Leiterin des Effizienzprogramms "Fast Forward 2020"

Als CPO soll Menard-Galli auf Vorstandsebene ab Juni unter anderem das laufende Optimierungsprogramms vorantreiben. Sie startete ihre Berufslaufbahn bei der zum Heineken Konzern zählenden Brau Union und wechselte 2008 in die Heineken-Konzernzentrale nach Amsterdam und war ab 2011 als Finanzdirektorin für Heineken Niederlande tätig. Danach übernahm sie bei L'Oreal-Österreich Führungsaufgaben und wechselte im Jahr 2016 zu Wienerberger. Seit 2018 leitet Menard-Galli das Effizienzprogramm "Fast Forward 2020".

16.600 Mitarbeiter

Wienerberger ist mit Porotherm und Terca der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Zentral-Osteuropa. Bei Steinzeug- und Kunststoff-Rohrsystemen zählt der Konzern zu den großen Anbietern in Europa. Mit 195 Produktionsstandorten und rund 16.600 Mitarbeitern erzielte Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 133,5 Millionen Euro.