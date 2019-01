Facebook

Preise an Tankstellen steigen wieder © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 61,90 US-Dollar (54,32 Euro). Das waren 72 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 68 Cent auf 52,75 Dollar.

Am Ölmarkt herrschen momentan zwei gegenläufige Entwicklungen vor. Auf der einen Seite fahren das Ölkartell OPEC und mit ihm verbündete Großproduzenten wie Russland ihre Produktion herunter. Neue Daten der OPEC zeigen, dass die Förderung des Kartells im Dezember deutlich gefallen ist. Die OPEC hatte im vergangenen Jahr eine Drosselung ihrer Produktion beschlossen, um dem Preisverfall am Rohölmarkt ein Ende zu setzen.

Ein gegenläufiger Trend

Auf der anderen Seite weiten die USA ihre Erdölförderung immer weiter aus. Als Folge der Fracking-Technik, einer aus Umweltgründen umstrittenen Fördertechnologie, erreicht die US-Produktion immer neue Rekordhöhen. In nicht allzu ferner Zukunft soll die weltgrößte Volkswirtschaft weitgehend autark in der Erdölversorgung werden und zum Nettoexporteur aufsteigen, erwartet die US-Energieagentur EIA.