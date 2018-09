Die neue Kreativ-Werkstätte von Symvaro wurde am Donnerstagabend in Klagenfurt eröffnet.

Symvaro Eröffnung Klagenfurt © (c) Weichselbraun Helmuth

Recherchen bei Top-Start-ups in New York und Boston machten Symvaro-CEO Rudi Ball eines deutlich: „Die innovativsten Unternehmen haben das inspirierendste Umfeld.“ Genau dieses schuf Österreichs „Start-up des Jahres 2017“ nun in Klagenfurt im Styria-Medienhaus auf 300 Quadratmetern. „Einmalig in ganz Österreich“, ist das Geschäftsführer-Trio, bestehend aus Ball, Vertriebsleiter Gernot Fleiss und Technikchef Philip Kozeny, überzeugt. Der Eröffnung wohnte Mathias Glasmacher, Vorstand der Diehl-Stiftung bei. Der deutsche Konzern ist mit 16 Prozent am Kärntner Jungunternehmen, das mit der Softwarelösung „Waterloo“ Erfolge feiert, beteiligt.

Die innovativsten Unternehmen haben das inspirierendste Umfeld Rudi Ball

Viel Applaus für das gelungene Kreativumfeld erntete Symvaro von LH, Vize-LH, Landesrat, Stadtrat, Militärkommandantund Stadtpolizei-Chef

Symvaro: Start-up eröffnet neues Büro

