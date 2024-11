Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,2 Prozent gestiegen. Somit liegt die geschätzte Arbeitslosenquote bei 5,7 Prozent. 41.754 Steirerinnen und Steirer sind derzeit ohne Beschäftigung. Ein Drittel davon (11.289) gehört zur Generation 50 plus. Die Kombination aus Alter und Arbeitslosigkeit ist kein Zufall: Einen Job zu finden, dauert länger, je älter man ist. Warum? „Sowohl ältere als auch langzeitarbeitslose Personen sind häufig mit Vorurteilen konfrontiert, die mit der Wirklichkeit oft wenig zu tun haben: Ältere seien weniger leistungsfähig, unflexibler oder häufiger krank“, so Petra Draxl, Vorstandsmitglied des AMS Österreich. Expertise, Gelassenheit oder Lebenserfahrung werden außer Acht gelassen.