Dass die kleine Steiermark in bestimmten Segmenten wirtschaftlich recht groß sein kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Und doch überrascht es immer wieder, in welch Technologien und Anwendungen das Land schon heute die Welt von morgen entscheidend mitprägt. Im Bereich der Mobilität lässt sich dieser Befund besonders läufig treffen. Etwa, wenn es um Prüfstände und Prüftechnik geht. Den steirischen Betrieben können am Weltmarkt zurzeit nur wenige Mitbewerber das Wasser reichen.