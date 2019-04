Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Juergen Fuchs

Nur wer seine Grenzen von Zeit zu Zeit überschreitet, erweitert seinen Horizont. Das gilt insbesondere in der globalen Wirtschaft: Internationalität bedeutet, die Grenzen in mehrerlei Hinsicht zu überschreiten, flexibel zu sein, sich mit seinem Angebot auf unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse einstellen zu können und damit sein Portfolio ständig zu erweitern. Im Falle der Styria Media Group reicht die Geschichte der Internationalisierung bis in die 1990er zurück. Kroatien und Slowenien sind heute mit ihren Styria-Marken und digitalen Marktplätzen wichtige Standorte unseres Medienkonzerns. Auch mit Partnern in Deutschland, Norwegen und der Schweiz arbeiten wir intensiv zusammen.

Die digitale Welt kennt freilich keine Geografie und keine Grenzen. Digitalisierung und Industrie 4.0 verlangen ständige Entwicklung und immerwährenden Innovationsgeist, damit ein Unternehmen seine Zukunft aktiv in die Hand nehmen kann. Wer dies schafft und immer wieder aufs Neue seinen Horizont erweitert, ist im wahrsten Sinne ein Primus, ein Vordenker. Denn wir können unsere Partner nur dann überzeugen, wenn wir in jeder Hinsicht am Puls der Zeit bleiben, den Wandel mitgestalten und sie mit unserem Angebot in ihrer (neuen) Welt abholen.