Vor den Osterfeiertagen überrascht der Elektronikkonzern Sony mit einer Ankündigung. Zahlreiche Playstation-Geräte werden erheblich teurer.

Beispielsweise kostet die klassische Playstation 5 in Europa zukünftig 649,99 € anstatt der bisherigen 549,99 €. Die PS5 Digital Edition wird auch um 100 Euro teurer und steigt von 499,99 € auf 599,99 €. Die Pro-Edition kostet zukünftig 899,99 € anstatt der vorherigen 799,99 €. Es wird somit jede Konsole um 100 Euro teurer. Schon vor der offiziellen Preiserhöhung gab es Spekulationen, dass Sony die Preisgestaltung der Konsolen anpassen wird.

„Anhaltende Herausforderungen“

In einer Aussendung schreibt Sony: „Angesichts der anhaltenden Herausforderungen im globalen Wirtschaftsumfeld haben wir uns entschlossen, die Preise für die PS5 weltweit anzuheben.“ Man sei sich bewusst, dass die neuen Preise „Auswirkungen auf unsere Community haben werden“. Für Sony ist der Schritt jedoch notwendig, damit man in Zukunft „Spielern weltweit auch weiterhin innovative und hochwertige Spielerlebnisse bieten“ könne.

Die Auswirkungen auf die Playstation-Fans sind unter anderem schon in den sozialen Medien sichtbar. Unter Postings von Sony versammeln sich viele Leute, die die Preiserhöhung kritisieren. „Stoppt die Preiserhöhungen“ ist vielfach zu lesen.

Die letzte Preiserhöhung bei den Playstation-Konsolen gab es im April 2025, davor wurde schon im Jahr 2022 an den Beträgen geschraubt.