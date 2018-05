Als 1995 die „Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr“ erlassen wurde, steckte das Internet in den Kinderschuhen. In den USA verkaufte Amazon sein erstes Buch, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg war elf Jahre alt, die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page begannen an dem Projekt „BackRub“ zu basteln, aus dem sich der Weltkonzern entwickeln sollte.

Kein Gesetzgeber konnte damals erahnen, welche Ausmaße die Datenverarbeitung im Internet annehmen würde. 2012 erkannte die EU, dass die Regeln nicht mehr zeitgemäß waren. Der Datenschutz musste dem Zeitalter der Smartphones und der sozialen Medien angepasst werden.

Die Kommission stellte einen ersten Entwurf vor. 2014 machte das EU-Parlament umfassende Anpassungen. Ein Jahr später konnten sich die Regierungen der EU-Staaten auf eine Position einigen. Im Dezember 2015 wurde die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, von den EU-Regierungen und dem EU-Parlament beschlossen. Sie ist seit 25. Mai 2016 in Kraft und erlangt nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren am Freitag für alle EU-Bürger Gültigkeit.