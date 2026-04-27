Die Bundesregierung hat sich auf die Grundpfeiler des Doppelbudgets für die kommenden zwei Jahre geeinigt. Das Einsparungsvolumen soll bei 5,1 Milliarden Euro über beide Jahre hinweg liegen. Eine Hälfte davon betrifft die Budgetkonsolidierung, die andere Hälfte „Offensivmaßnahmen“. Diese betreffen vor allem eine Senkung der Lohnnebenkosten. Finanziert werden soll sie zumindest zu einem guten Teil durch die Unternehmen selbst. Eingespart werden soll unter anderem bei den Pensionen.

Der Politikberater Thomas Hofer bewertet die am Montagabend vorgebrachte Grundsatzeinigung in der ZiB2 zwar nicht „als ganz großen Wurf“. Es sei aber mehr als man der Regierung noch vor drei, vier Wochen zugetraut habe. In Summe sei „mehr gelungen als man erwarten durfte“, so der Experte. „Man hat schon eher damit gerechnet, dass es eher das übliche Klein-klein werden wird.“ Woher kam der Zeitdruck, die nächtlichen Verhandlungen und die spätabendliche Pressekonferenz, wo doch die Budgetrede erst für den 10. Juni geplant ist? Man dürfe nicht vergessen, dass nun noch die Detailverhandlungen mit den einzelnen Ressorts anstehen, so Hofer. „Da wird es sicher noch brisante Geschichten geben, gar keine Frage.“ Aber es gehöre auch zur Inszenierung dazu, „dass man das in nächtelangen Verhandlungen macht, so dass jeder daheim dann quasi bei den eigenen Zielgruppen und in der eigenen Partei auch sagen kann, dass er eh das Maximum für alle herausgeholt hat.“

„Eher Erfolg für ÖVP und Neos“

Aus Sicht der SPÖ fehlen die großen Signalthemen, so Hofer, der vor allem im Zusammenhang mit den Lohnnebenkostensenkungen eher einen Erfolg für ÖVP und Neos sieht – „auch wenn das die Wirtschaft zu einem großen Teil selber bezahlt“, wie er ergänzt. „Die SPÖ wird aber darauf verweisen, dass man das über sogenannte Konzernsteuern großteils wieder reinbringt, also etwa die Bankenabgabe oder die erhöhte Körperschaftssteuer für jene, die über eine Million Euro Gewinn machen.“ Insofern, so Hofer, werde die SPÖ versuchen, „sich das in diese Richtung zurechtzubiegen“.

Die Pensionen sollen abermals unter der Inflationsrate erhöht werden, das könnte für die ÖVP und die SPÖ problematisch werden. Bei der letzten Nationalratswahl lag die ÖVP bei den Pensionisten mit Abstand auf Platz eins, gefolgt von der SPÖ auf Platz zwei, erst dahinter lag die FPÖ. Die Freiheitlichen würden das jetzt schon nutzen, etwa indem sie das Volksbegehren unterstützen, und versuchen, etwas stärker in diese Zielgruppe vorzudringen“, so Hofer.

Erhöhung der Körperschaftsteuer

Während 2,5 Milliarden Euro für die Konsolidierungsmaßnahmen (die reinen Einsparungsmaßnahmen) vorgesehen sind, um das Budget wie geplant 2028 wieder auf 3 Prozent des BIP zu drücken, sollen weitere 2,6 Milliarden Euro an „Offensivmaßnahmen“ investiert werden. Dies betrifft mit 2 Milliarden Euro vor allem die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028. Die Finanzierung der Lohnnebenkostensenkung soll zumindest zum Teil von den Unternehmen selbst gestemmt werden. Unter anderem ist etwa eine Erhöhung der Körperschaftsteuer (KöSt) von derzeit 23 auf 24 Prozent für Unternehmer mit Gewinn von mehr als einer Million Euro geplant. 600 Millionen sind für Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Pflege und Elementarpädagogik – etwa zur Finanzierung des verpflichtenden zweiten Kindergartenjahres verplant. Vergütung soll es beim Agrardiesel geben.

„Ungefähr einen viertel Prozentpunkt unter der Inflationsrate“

Allzu genaue Details bei der Konsolidierung blieben am Montag offen, die Regierungsmitglieder verrieten nur beispielhafte Details. Fix ist jedenfalls, dass die erhöhte Bankenabgabe, die 2027 ausgelaufen wäre, verlängert wird und zwar um drei Jahre; zudem soll es moderate Anpassungen bei der Pensionsvalorisierung geben, wie Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei der spätabendlichen Pressekonferenz erklärte.

Zu den Pensionen präzisierte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ): Die kommenden Erhöhungen werden ungefähr einen viertel Prozentpunkt unter der Inflationsrate liegen. Das Einsparungsvolumen soll laut dem Minister im Jahr 2027 280 Milllionen Euro und 2028 270 Milllionen Euro betragen. Marterbauer betonte, dass man dennoch die Kaufkraft der älteren Bevölkerung absichere, „obwohl wir in massivem Umfang sparen“.

Einsparungen sollen auch Änderungen bei den Arbeitsversicherungsbeiträgen bringen, und zwar in Höhe von 349 Mio. Euro. Hier ist von einer Übergangsregelung die Rede: Wer neu eintritt, zahlt gleich viel, wer bisher von begünstigten Sätzen profitiert, bekommt eine Übergangsfrist von bis zu sechs Jahren.

„Es ist kein Krisenbudget, aber es ist ein Budget in der Krise“, sagte Stocker. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ergänzte, man müsse „von diesem Schuldenberg runter, denn jeder Euro, der nicht in Zinszahlungen verschwindet, kommt den Menschen zugute. Wir müssen 2,5 Milliarden einsparen, investieren aber gleichzeitig 2,6 Milliarden Euro, um Österreich auf Kurs zu bringen“.

Zur geplanten Senkung der Lohnnebenkosten betonte Babler, dass diese „ohne Leistungskürzungen“ bei den Arbeitnehmern erfolge: „Die Unternehmer finanzieren sich das selbst, wie beispielsweise durch eine höhere Konzernsteuer“, verwies er auf die geplante KöSt-Anhebung.