Der ehemalige deutsche Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. „Herr Lindner wird Konzernchef“, bestätigt Unternehmensgründer Wilfried Wilhelm Anclam in einem Podcast des Branchenmagazins Autohaus. Man sei bereits „mitten in der Übergabe“.

Eine Milliarde Euro Umsatz

Lindner (47) war zu Jahresbeginn als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten. Die Autoland AG ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen vertreibt Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken an 37 Standorten und im Online-Handel. Es hat nach seinem jüngst veröffentlichten Jahresabschluss im vergangenen Jahr bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro erzielt. In diesem Jahr wird ein weiteres Wachstum auf 1,2 Milliarden Euro Umsatz und 68.000 verkaufte Fahrzeuge angestrebt.