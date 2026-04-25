Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz bringen den Aluminiummarkt unter Druck: Lieferengpässe, Preisrekorde und drohende Produktionsausfälle treffen Autobauer, Bauwirtschaft und Zulieferer. In der gesamten EU fehlen aktuell fast 25 Prozent der Aluminium-Importe, denn nicht nur aus den Golfstaaten kommt weniger Aluminium. Eine schnelle Erholung erwartet niemand.

Betroffene rechnen damit, dass es mindestens ein Jahr dauert, bis die Liefermengen aus dem Golf wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Der mit Abstand größte Aluminiumabnehmer in Deutschland ist die Automobilindustrie. Das Bauwesen, die Verpackungsindustrie und Industriebranchen wie Elektrotechnik sind ebenfalls auf große Mengen angewiesen. Aluminium sei sehr wichtig für die Mobilitäts- und Energiewende und auch strategische Bereiche wie Rüstung oder Raumfahrt, erklärt Michael Liesegang, Rohstoffexperte von der Deutschen Rohstoffagentur.

Für die deutsche Regierungskoalition unter Kanzler Friedrich Merz sind funktionierende Lieferketten essentiell, um die ehrgeizigen Projekte durchzusetzen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche revidierte diese Woche unter Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs die Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft: Die Bundesregierung rechnet für 2026 nur noch mit 0,5 Prozent Wachstum, noch im Jänner lag die Prognose bei 1,0 Prozent.

Strategischer Rohstoff

Die EU stuft Aluminium und das zur Aluminiumproduktion benötigte Aluminiumerz Bauxit als strategische Rohstoffe ein. Aluminiumproduzenten am Golf, die normalerweise etwa neun Prozent der weltweiten Versorgung ausmachen, können seit der faktischen Schließung der Straße von Hormuz, die auf die US-israelischen Angriffe auf den Iran ab dem 28. Februar folgte, kein Metall über ihre üblichen Kanäle an die Weltmärkte liefern. Knapp 13 Prozent der von Deutschland im vergangenen Jahr importierten 2,1 Millionen Tonnen an Aluminium in Rohform kamen durch die Straße von Hormuz.

Infolge ist der Aluminiummarkt stark unter Druck. Mitte April erreichten die Aluminiumpreise ein Vierjahreshoch von 3.672 Dollar (3.140 Euro) pro Tonne. Am Freitag lagen die Preise für das in London gehandelte Aluminium etwa zwei Prozent darunter. Abnehmer zahlen zusätzliche sogenannte Rohstoffprämien, die abhängig von der Lieferregion auf den Börsenpreis aufgeschlagen werden. Der für Europa relevante Europe-Duty-Paid-Premium-Aufschlag stieg seit Kriegsbeginn um mehr als 60 Prozent.

Rob van Gils, Chef des österreichischen Unternehmens Hammerer Aluminium Industries (HAI) mit Produktionsstandorten in Deutschland, geht davon aus, dass Europa die Mengen des bislang aus den Golfstaaten bezogenen Aluminiums kurzfristig nicht vollständig ersetzen kann und die Folgen spüren wird. „Verfügbarkeiten werden so eingeschränkt sein, dass einzelne Produkte für eine gewisse Zeit nicht gefertigt werden können“, sagt van Gils, der auch Präsident des Branchenverbands Aluminium Deutschland ist.

Noch stehen Bänder nicht still

Noch stünden die Bänder nicht still, sagt Angelika El-Noshokaty, Hauptgeschäftsführerin von Aluminium Deutschland, aber eine Verknappung am Markt sei bereits spürbar und die weltweiten Produktionskapazitäten für Aluminium am Anschlag. Etliche Unternehmen haben aus der Covid-Zeit gelernt und versuchen schon lange, ihre Zulieferer zu diversifizieren und Ressourcen lokal zu beziehen, so auch Mercedes-Benz. Derzeit gebe es vereinzelte Hinweise innerhalb des Lieferantennetzwerks, dass mögliche Alternativen in Betracht gezogen werden müssten, sagt eine Sprecherin des Autobauers. Bisher seien keine konkreten Auswirkungen festgestellt worden, doch eine Verknappung des Angebots beeinflusse die relevanten Indizes und Preise. „Entsprechende Entwicklungen wurden bereits in den letzten Wochen beobachtet“, sagt die Sprecherin.

Lieferungen aus den Golfstaaten brauchen den Experten zufolge ungefähr fünf Wochen, bis sie in Deutschland ankommen. Van Gils berichtet, dass sein Unternehmen die Lieferungen für April noch bekomme, da diese bereits vor Kriegsausbruch die Straße von Hormuz passiert hätten. „Aber bei der Mai-Lieferung wissen wir, die fällt bei uns komplett aus, weil sie nicht mehr durchgegangen ist.“ Selbst wenn die Straße von Hormuz wieder vollständig passierbar sei, fehlten weltweit bereits jetzt drei Millionen Tonnen Aluminium aus den Golfstaaten, sagt van Gils. Der Aluminium-Deutschland-Präsident erwartet für die Automobilindustrie keine großen Versorgungsprobleme. Lieferanten würden diese mit Priorität versorgen. Ob höhere Preise an die Kunden weitergereicht werden könnten, sei je nach Vertragsbasis sehr unterschiedlich. Ein auf Aluminium-Fassaden spezialisiertes Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, das nicht namentlich genannt werden will, berichtet: „Wir haben pro Tag ein bis zwei Meldungen von Lieferanten, dass sie die Preise anheben müssen.“ Liefertermine könne man noch einhalten, Preiserhöhungen gehörten jedoch gerade zum Tagesgeschäft.

Alternative Recycling?

Alternativen für die Lieferungen aus der Golfregion sieht Rohstoffexperte Liesegang vor allem in neuen Lieferanten und einer Stärkung der inländischen Recyclingproduktion, wo rund 15 Prozent der Kapazitäten ungenutzt blieben. Bei Aluminium wird unterschieden zwischen energieintensivem Primäraluminium, das aus Erz gewonnen wird, und Sekundäraluminium, das aus Schrotten recycelt wird. Allerdings exportiert Europa einen Großteil seiner Aluminiumschrotte, weshalb selbst die Recyclingproduktion unter Knappheit leidet. Aluminium Deutschland fordert daher, diese Schrotte im Land zu behalten. Zu ersetzen ist Aluminium nur in Grenzen. Werkstoffe wie Magnesium könnten alternativ genutzt werden, erklärt Liesegang. Doch etwa 90 Prozent der Magnesiumproduktion sei in China: „Das bedeutet, wir würden nur eine Abhängigkeit mit einer anderen austauschen.“