Freitag, den 17. April, wird auch Christoph Holzer so schnell nicht vergessen. „Der Einsatz in der Nacht erfolgte im Hintergrund durch unser Krisenteam“, berichtet der Chef von Spar Steiermark und Südburgenland über die Folgen des aufsehenerregenden Rückrufs der Hipp-Babynahrung. „Das sind Ausnahmesituationen und wir sind froh, dass das nicht alltäglich ist.“ Das Krisenteam hatte in jener Nacht auf den 18. April alles in die Wege geleitet, von der Kassen- bis zur Auslieferungssperre, damit die Mitarbeitenden, die in der Früh in den Spar-Märkten zum Dienst kamen, rasch handeln konnten. Sie nahmen die Hipp-Gläser aus den Regalen und ersetzten sie durch eigene Produkte, sofern sie verfügbar waren. „Als die Geschäfte öffneten, gab es die betroffenen Produkte nicht mehr bei uns. Das ist das Entscheidende“, lobt Holzer den Einsatz.

Das Resümee des Spar-Chefs: „Es ist wichtig, dass mögliche Täter sofort merken, dass es nicht funktioniert. Selbst wenn ein Produzent, der erpresst werden soll, nicht schnell reagiert, wir im Handel reagieren sofort.“

Das Krisenteam – es besteht aus dem Vorstand von Spar in Salzburg und definierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Länderzentralen – hat sich in Zeiten von Corona gebildet. Holzer: „Das hat sich wahnsinnig bewährt und ist seither eine dauerhafte Einrichtung.“

Spar übernahm zwölf steirische Unimarkt-Standorte

Auf einer ganz anderen Ebene musste sich der heimische Handelsriese heuer bewähren. 23 Unimarkt-Standorte kamen zu Spar, zwölf davon in der Steiermark – zwei Filialen und zehn Märkte von selbstständigen Kaufleuten.

„Die Zeit davor war für diese Märkte schwierig“, erinnert sich Holzer. Unimarkt habe seit vielen Monaten Lieferschwierigkeiten gehabt. „Trotzdem haben es diese Kaufleute geschafft, die Geschäfte ordentlich zu führen.“ Als Unimarkt im November verkündete, dass man alle Standorte aufgeben will, war für die Kaufleute klar – bis März muss eine Lösung gefunden werden. Eine Existenzfrage. „Es ist uns gelungen, rasch ein gutes Paket zu verhandeln, das war für die Betroffenen die erste Erlösung.“ Auch die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt „haben sehr lösungsorientiert mit uns gearbeitet“, denn alle wussten, es ging um Existenzen.

In der Steiermark wurden 12 Unimärkte zu Sparmärkten © Werner Krug

Für die Betroffenen „war es eine belastende Zeit“, aber, so Holzer: „Wir sind jetzt ganz weit in der Integration.“ Um aus den ehemaligen Unimärkten Spar-Standorte zu machen, investierte Spar insgesamt einen einstelligen Millionenbetrag – etwa für Regale und neue Kühlungen. „Überall ist jetzt größtenteils das Spar-Sortiment drinnen und wir sehen, dass das bei den Kunden gut ankommt.“ Mit der Übernahme wurden nicht nur Arbeitsplätze erhalten, sondern auch Nahversorgung gesichert. Heute spricht Holzer im Zusammenhang mit der Übernahme der Unimarkt-Standorte von „einer täglichen Feierstunde, da ein Expansionsschritt in dieser Dimension in meiner Region wohl nicht mehr möglich sein wird“.

Dass ohne Unimarkt der Wettbewerb wieder ein Stück kleiner geworden ist im Lebensmittelhandel, lässt Holzer so nicht gelten. „Wir haben mit den deutschen Konzernen Rewe, Hofer und Lidl die stärksten internationalen Player in Österreich, die uns bei den Preisen massiv Druck machen. Das ist durchaus herausfordernd. Der Wettbewerb für die Kunden ist sehr stark.“ Weitere Marktbereinigungen scheinen in Österreich nicht ausgeschlossen, so hat die Tiroler Handelskette M-Preis ganz offiziell eine Investorensuche gestartet.

Bei Spar stehe in der Steiermark im November noch die Eröffnung des neuen Eurospar-Supermarkts in Kalsdorf an, auch in Grambach werde heuer ein neuer Standort eröffnet, „das sind Highlights in diesem Jahr“, wie Holzer betont. Insgesamt zählt man in der Steiermark derzeit 267 Spar-Standorte, davon 125 Märkte, die von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden. 7406 Beschäftigte, darunter 249 Lehrlinge, sind für Spar in der Steiermark tätig. Österreichweit seien bei Spar rund 1500 offene Stellen ausgeschrieben, gut 150 in der Steiermark, so Holzer. Ein Schwerpunkt liegt auch im Ausbau der Schienen „Spar Express“ und „Despar Express“ an Tankstellen. Fast 25 davon gibt es bereits in der Region Steiermark und Südburgenland, österreichweit sind es 113, weitere sollen folgen. Das Prinzip: Die Spar-Eigenmarken müssen dort zu Supermarktpreisen verkauft werden, das sei auch für die Tankstellenbetreiber attraktiv.

„Spar Express“-Markt in einer obersteirischen Socar-Tankstelle © WERNER KRUG

Aktivpension? „Es ist höchste Zeit“

Trotz der angespannteren Lage am Arbeitsmarkt und mehreren Insolvenzen sowie Schließungen in anderen Handelssegmenten sei es bisweilen schwierig, diese Stellen zu besetzen. Man unternehme viel, um den Handelsberuf noch attraktiver zu zeigen, Spar liege bei diversen ungestützten Arbeitgeberabfragen ganz vorne. Auch aufgrund der demografischen Entwicklung wisse man, dass die Personalsuche „definitiv jedes Jahr herausfordernder wird“. Die geplante Aktivpension, die Anreize für das Weiterarbeiten im Alter schaffen soll, begrüßt Holzer ausdrücklich. „Es ist höchste Zeit, dass Menschen, die in der Pension noch etwas dazuverdienen wollen und beruflich aktiv bleiben wollen, dafür nicht auch noch bestraft werden.“ Trotz der kriselnden öffentlichen Haushalte unterstütze er die Forderung der Wirtschaftskammer nach einer Lohnnebenkostensenkung, „das ist für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit dringend nötig, sinkende Lohnnebenkosten verbessern aber auch die Einkommenssituation und fördern den Konsum“, sagt Holzer.

Der Iran-Krieg und seine Folgen für die Energiepreise beschäftigt auch die Handelsbranche. „Diese Entwicklungen führen bereits zu ersten Anfragen von Lieferanten und Dienstleistern bezüglich Preisanpassungen, jede Anfrage muss individuell geprüft werden.“ Klar sei aber: „Der höhere Diesel- und Strompreis schlägt sich mehrfach in der Lieferkette nieder, vom Feld bis zum Geschäft.“ Engpässe bei der Verfügbarkeit einzelner Produkte infolge des Iran-Krieges erwarte er aber nicht. „Kurzfristig kann es inflationstreibend wirken und Preisentwicklungen nach oben bringen, aber nicht im Sinne der Versorgung.“

„Steht im Widerspruch zum angekündigten Bürokratieabbau“

Sehr kritisch sieht Holzer die nahende Mehrwertsteuersenkung auf 4,9 Prozent bei ausgewählten Grundnahrungsmitteln ab 1. Juli. Diese ziehe aufgrund der nötigen Systemumstellungen und Umprogrammierungen „Millioneninvestitionen“ nach sich. Es gehe um Tausende einzelne Artikel, die darunter fallen. „Das ist ein enormer Aufwand im Hintergrund, um sicherzustellen, dass die Preisänderungen korrekt beim Konsumenten ankommen. Solche Maßnahmen stehen im Widerspruch zum angekündigten Bürokratieabbau und verursachen hohe Kosten, die letztendlich der Konsument trägt“, so Holzer. Sein Appell: „Die Politik sollte Bürokratie erleichtern, nicht erschweren. Auf steirischer Ebene sind die erhofften Erleichterungen noch nicht spürbar, insbesondere bei Bauverfahren.“ Klar sei aber, dass Spar die Senkungen zu 100 Prozent weitergeben werde.

Seit April ist auch das Shrinkflation-Gesetz in Kraft. Produkte, bei denen der Packungsinhalt verringert wurde, müssen im Handel gekennzeichnet werden. Bei Spar habe man mit einem Drei-Punkte-Plan reagiert: „Bei Spar-Eigenmarken garantieren wir, dass es keine Shrinkflation gibt.“ Mit Lieferanten, die ein geschrumpftes Produkt vorstellen, wolle man „hart verhandeln, damit das nicht in die Regale kommt“. Bestehe der Lieferant darauf, dann werde man „mittels Aushang darauf aufmerksam machen“.

Im Spar-Sortiment, 40 Prozent beträgt mittlerweile der Eigenmarken-Anteil, lege man den Fokus weiterhin auf Regionalität, so Holzer. Auch Bedienung im Feinkost- und im Frischebereich spiele weiterhin „eine wichtige Rolle“.