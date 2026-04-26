Zugegeben, leichte Kost waren Stromrechnungen noch nie. Und Schonkost mit Blick auf so manche Tarifentwicklung auch nicht. Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) haben sich auch die Vorgaben für die formale Ausgestaltung von Rechnungen geändert – das soll auch zu mehr Verständlichkeit und Transparenz beitragen. Ein Überblick.

Mindestanforderungen. Grundsätzlich wird im Gesetz im § 42 festgehalten, dass Rechnungen „transparent und leicht verständlich zu gestalten sind“. Die Zusammensetzung, also Netzkosten (den Netzlieferanten kann man ja nicht frei wählen), die Energiekosten (Energietarif) sowie Steuern und Abgaben sind einzeln auszuweisen. Der zu zahlende Rechnungsbetrag und das Datum der Fälligkeit „müssen klar und deutlich ersichtlich sein“.

Verbrauchsangaben. Detailliert müssen auch die Angaben zum Stromverbrauch ausfallen: Neben dem eigenen Verbrauch im Abrechnungszeitraum sind auch ein Vergleich zum Vorjahreszeitraum in grafischer Form sowie ein Vergleich mit dem Verbrauch eines Durchschnittsendkunden derselben Kundengruppe vorgeschrieben.

Laufzeiten. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sowie der erstmögliche Zeitpunkt zur Kündigung des Vertrags (gegebenenfalls das Ende der Vertragslaufzeit) müssen ebenfalls auf der Rechnung enthalten sein. „Die Rechnung zeigt künftig deutlicher, welchen Tarif man hat und ab wann ein Wechsel möglich ist“, betont Michael Strebl, Vorstand der E-Control.

Rabatte/Produktänderungen. Wenn der Vertrag eine zukünftige Änderung des Stromprodukts oder Preises oder einen Nachlass vorsieht, muss das auf der Rechnung angeführt werden – mit Datum, an dem die Änderung wirksam wird.

Anbieterwechsel. Gänzlich neu ist die gesetzliche Vorgabe, dass auf der Stromrechnung auch „auf das Vergleichsinstrument der Regulierungsbehörde“ hingewiesen werden muss, also auf den Tarifkalkulator (e-control.at/tk). Dieser ermöglicht eine individuelle Berechnung des jeweils günstigsten Tarifs im Vergleich zum eigenen Stromprodukt. Auch der Wechsel zu einem neuen Stromlieferanten ist über dieses Portal einfach möglich. Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner spricht in diesem Zusammenhang vom „Herzstück der neuen Stromrechnung“ – so lasse sich einfach „ein günstigerer Anbieter finden“, meint auch Energie- und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Musterrechnung. Gesetzlich festgeschrieben ist zudem, dass die Regulierungsbehörde „eine Musterrechnung zu erstellen und auf ihrer Website zu veröffentlichen“ hat. Das hat die E-Control gemacht. Dort ist der Hinweis auf den hauseigenen Tarifkalkulator prominent auf der ersten Seite – mit QR-Code – zu finden. Dass die Energieversorger das optisch genauso handhaben werden, ist eher unwahrscheinlich, wie ein kurzer Rundruf der Kleinen Zeitung zeigte. „Wo die Unternehmen letztendlich den Hinweis zum Tarifkalkulator auf ihrer Rechnung anführen, ist gesetzlich nicht genau vorgegeben“, heißt es auch seitens der E-Control.

„Die Musterrechnung muss von den Unternehmen nicht verwendet werden. Wir hoffen aber natürlich, dass einige der Ideen von Unternehmen aufgegriffen werden und das neue Gesetz zum Anlass genommen wird, um die eigenen Rechnungen zu überarbeiten, einfacher zu gestalten und dadurch die wichtigsten Inhalte in den Vordergrund zu stellen“, so Strebl.

Monatsrechnung. Haushalte, in denen bereits ein Smart-Meter, also ein elektronisches Messgerät installiert ist, haben das Recht auf eine monatliche Abrechnung ihres verbrauchten Stroms. Mit einer Monatsrechnung zahlen diese am Ende jeden Monats genau das, was sie in den vergangenen vier Wochen verbraucht haben. „Das bedeutet keine Teilzahlungsbeträge und damit keine Überraschungen durch Nachzahlungen bei der Jahresabrechnung mehr“, unterstreicht die E-Control. In der Branche gibt man aber auch zu bedenken, dass aufgrund saisonaler Unterschiede des eigenen Stromverbrauchs entsprechend schwankende Abbuchungsbeträge auftreten können, die zu einer geringeren Planbarkeit der monatlichen Kosten führen.

Recht auf Ratenzahlung. Das Gesetz räumt Stromkundinnen und -kunden im Falle einer auftretenden Nachzahlung die Möglichkeit einer Ratenzahlung für die Laufzeit von bis zu zwölf Monaten ein. In begründeten Fällen könne die Laufzeit auch bis zu 18 Monate betragen. „Abweichend davon ist für eine aus einer Monatsrechnung resultierenden Nachzahlung die Ratenzahlung einmal im Jahr mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten möglich“, wird festgehalten.