Apple bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef: Der 50-jährige John Ternus, der bisher den Hardware-Bereich bei Apple verantwortet hat, rückt an die Spitze vor. Sein Vorgänger Tim Cook, der 2011 die Führung vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden. Die Entscheidung für Ternus ist auch eine strategische Weichenstellung in der Chefetage. Welche Akzente muss Ternus nun setzen, wo liegen die großen Herausforderungen, an welchen Stellschrauben wird und muss er drehen? Ein Überblick.

1. Neues iPhone: Ein „Falter“ zur Premiere

Ein „real engineer“, also ein echter Ingenieur mit hohem technischem Verstand, sei John Ternus. So ist es in vielen Porträts über den neuen Apple-Boss und einstigen Hardware-Chef zu lesen. Was aber bedeutet diese Entscheidung für das Portfolio Apples? Wohl jedenfalls, dass es mehr Fokus auf die technische Tiefe bei Produkten wie iPhone, iPad und Mac – deren Entwicklung verantwortete Ternus – geben wird und weniger auf prestigeträchtige Projekte á la Apple Car und Apple Vision Pro – beiden Produkten stand Ternus intern stets kritisch gegenüber.

Mit großer Erwartung blicken Apple-Jünger nun freilich auf die Produktpräsentation im Herbst. Das iPhone wird dabei, ganz im Sinne des neuen Chefs, zentral sein. Zugleich wird das prognostizierte erste faltbare Apple-Smartphone für John Ternus zur öffentlichen Bewährungsprobe.

2. Siri und App Store: In die KI-Spur finden

Klar ist: John Ternus hat Kommunikationsbedarf und wird Apple nach außen neu positionieren. Mit einer Kehrtwende nach innen muss das aber nicht gleichzusetzen sein. Es mehren sich Stimmen, die meinen, dass das KI-Wettrennen für Apple gar gut ausgehen könnte. Weil der Konzern auf extrem teures Training eigener KI-Modelle verzichtet – und über die App-Store-Provision ohnehin von den KI-Apps anderer profitiert. Schlechtestes Szenario für Apple: KI-Agenten aus fremdem Hause, die mit Webdiensten interagieren und Apps obsolet machen.

3. Lieferketten: Wird Indien das neue China?

Tim Cook baute Apples Fertigung zu Beginn primär rund um chinesische Zulieferbetriebe auf. Was sich lange auszahlte, wird zunehmend zum politischen und wirtschaftlichen Risiko. Apple musste im Laufe der Jahre einer zunehmend selbstbewussten chinesischen Regierung immer mehr Zugeständnisse machen. VPN-Apps wurden aus dem App Store entfernt, iCloud-Daten auf chinesischen Servern gespeichert. Das sorgte für Kritik und Apple begann – auch im Angesicht von Zolldrohungen –, die Lieferkette, vor allem die Endmontage, rasch zu verlagern. Heute wird fast jedes vierte iPhone in Indien gefertigt, John Ternus wird diesen Weg wohl forcieren. Indien übrigens ist für Apple auch als Absatzmarkt spannend, liegt der Marktanteil des iPhone-Konzerns dort doch bei nur neun Prozent. Macs, iPads, AirPods und Watches kommen vermehrt aus Vietnam.

4. Die Geldmaschine: Auf Superlative programmiert

Höher, schneller, weiter in Dauerschleife, der Erwartungsdruck ist ebenso gewaltig wie die Fallhöhe: Wenn Apple Bilanzdaten veröffentlicht, sind milliardenschwere Superlative in der Regel Programm. Selbst kurzfristige Abweichungen können kleine Beben auslösen. Das alles weiß „Veteran“ Ternus natürlich, dennoch muss er in seiner künftigen Rolle auch in die Rolle des Zeremonienmeisters im Erwartungsmanagement hineinwachsen. Er soll nicht liefern, er muss liefern. Tim Cook hat betriebswirtschaftlich extrem tiefe Spuren hinterlassen und die Geldmaschine Apple nachhaltig geölt. Als Cook nach dem Tod von Steve Jobs 2011 übernahm, brachte es Apple auf 108 Milliarden Dollar Umsatz und 26 Milliarden Dollar Gewinn. 2025 waren es 416 Milliarden Umsatz und 112 Milliarden Gewinn. Der Börsenwert liegt bei 4000 Milliarden Dollar.

5. Der Draht ins Weiße Haus: Ein diplomatischer Balanceakt

Eine der größten – wirtschaftlichen und atmosphärischen – Herausforderungen für die Garde der US-Tech-Manager ist der Umgang mit US-Präsident Donald Trump. In dessen erster Amtszeit galten weite Teile des Silicon Valley als Bastion des Widerstands. In Trumps zweiter Amtszeit ist das anders. Er scharte die Konzernbosse von Beginn an um sich – und sie suchten seine Nähe. Wer spurt, profitiert. Und umgekehrt. Dem konnte und wollte sich auch Tim Cook nicht entziehen. Dieser bisweilen als Kuschelkurs gedeutete Umgang sorgte aber auch für teils wüste Reaktionen der Apple-Belegschaft. John Ternus soll einen sehr guten Draht ins Weiße Haus haben. Er wird in aufgeheizten Zeiten wie diesen mehr denn je gefordert sein, den diplomatischen Balanceakt zwischen Nähe und professioneller Distanz zur US-Regierung auszutarieren.