Der aktuelle „Austrian Startup Monitor“, präzisestes Instrument für die Vermessung des Standorts, machte es wieder einmal offensichtlich: Die Stärke des Start-up-Standorts Steiermark ist die enge Anbindung der wachstumsaffinen Jungunternehmen an die Universitäten. Das führt nicht nur zu einer hohen Spin-off-Quote im Bundesland, sondern auch zu einer außergewöhnlich hohen Anzahl an Patenten.

Ein Abbild der engen Verzweigung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist der Grazer Inkubator Science Park. Viele der heute bekanntesten steirischen Jungunternehmen taten dort ihre ersten Schritte. Umso mehr Blicke sind alljährlich auf die Sieger des Ideenwettbewerbs gerichtet, den das Team um Science-Park-Chef Martin Mössler heuer zum 20. Mal ausrichtete. In fünf Kategorien wurden aus mehr als 200 Einreichungen die besten Geschäftsideen gekürt.

Die fünf Preisträger

Welche Start-ups und welche Ideen ausgezeichnet wurden? Da wäre zunächst einmal Magnocure, das an einer neuen Methode zur Behandlung aggressiver Lymphome arbeitet. Indigo Water wiederum will per KI Rohrbrüche von Wasserleitungen erkennen, noch bevor diese auftreten.

AIForge entwickelt Software, mit der Industrieunternehmen digitale Zwillinge ihrer Maschinen erstellen können, die Lösung von Dishpal.ai durchsucht automatisch Handelsprospekte und zeigt Nutzern, wo ihr gesamter Einkaufskorb am günstigsten ist – und Celestia Dynamics arbeitet an einem marktbasierten Modell, das Unternehmen belohnt, wenn sie aktiv zur Reduktion von Weltraumschrott beitragen.

„Der Wettbewerb ist für uns weit mehr als ein Ideenpreis“, sagt Martin Mössler. Vielmehr zeige der Contest „sehr früh, welche Themen junge Gründer beschäftigen – und wo sich neue technologische Entwicklungen abzeichnen“. So würden „viele Trends, die später ganze Branchen prägen, hier erstmals in Form von Konzepten, Prototypen oder Forschungsprojekten auftauchen.