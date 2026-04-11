Der Mitgründer des italienischen Modehauses Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, hat den Posten des Verwaltungsratspräsidenten abgegeben. Seine Agenden übernimmt Alfonso Dolce, Bruder des Mitgründers Domenico Dolce, wie das Unternehmen am Freitag in einer Presseaussendung bestätigte. Das Modehaus befindet sich damit in einer strategisch bedeutenden Phase. Hintergrund sind laufende Verhandlungen mit Banken über eine umfassende Restrukturierung der Verbindlichkeiten.

Stefano Gabbana habe seinen Rücktritt mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 aus seinen Funktionen bei Dolce & Gabbana Holding, Dolce & Gabbana Trademarks und Dolce & Gabbana eingereicht, hieß es in einer Mitteilung. Der Rücktritt habe keine Auswirkungen auf seine kreative Tätigkeit für die Gruppe, fügte das Unternehmen hinzu.

Unternehmen hat Schulden in Höhe von 450 Mio. Euro

Insgesamt geht es bei dem Unternehmen um Schulden in Höhe von rund 450 Mio. Euro. Zusätzlich prüft das Unternehmen die Aufnahme neuer Finanzmittel von bis zu 150 Mio. Euro, um die Liquidität zu stärken. Auch der mögliche Verkauf von Immobilien sowie die Verlängerung von Lizenzvereinbarungen stehen demnach zur Diskussion. Das Mailänder Modehaus wird weiterhin von den Gründern Domenico Dolce und Stefano Gabbana kontrolliert, die jeweils rund 40 Prozent der Anteile halten. Das Unternehmen erklärte in einer Presseaussendung, sich zur aktuellen Verschuldungssituation nicht äußern zu wollen, da die Verhandlungen mit den Banken noch andauerten.

Das 1985 gegründete Unternehmen arbeitet laut Bericht mit der Investmentbank Rothschild als Finanzberater zusammen. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe demnach einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro. Auslöser der aktuellen finanziellen Neuordnung ist laut Bloomberg das verlangsamte Wachstum im Luxussegment, das durch geopolitische Spannungen zusätzlich belastet wird. In diesem Umfeld geraten mehrere italienische Modehäuser unter Druck.

Zur Stärkung des Managements wird zudem der Name des ehemaligen Gucci-Chefs Stefano Cantino als möglicher Kandidat genannt. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit einen möglichen Einstieg eines Minderheitsinvestors oder einen Börsengang nicht ausgeschlossen.