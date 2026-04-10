Der steirische Technologiekonzern Andritz AG konnte zuletzt eine ganze Reihe von Neuaufträgen vermelden. Zuletzt etwa für die Lieferung der kompletten elektromechanischen Ausrüstung für ein Wasserkraftwerk in der Türkei oder für zentrale Komponenten für ein Niagara-Wasserkraftwerk. Auch in Brasilien sowie in Serbien und Indien konnte sich der Maschinen- und Anlagenbauer Großaufträge sichern.

In Summe vermeldet der Maschinen- und Anlagenbauer mit Hauptsitz in Graz nun einen Auftragseingang im Volumen von 3,6 Milliarden Euro für das erste Quartal 2026. Ein neues Allzeithoch – und ein Anstieg zum Vorjahreszeitraum von satten 54 Prozent. Dieser „Rekordauftragseingang“ sei hauptsächlich durch den Geschäftsbereich Hydropower getrieben worden und durch das Zusammenzählen mehrerer mittelgroßer Aufträge im ersten Quartal zustande gekommen, teilt das Unternehmen mit.

8 bis 8,3 Milliarden Euro Umsatz im Gesamtjahr angepeilt

Die Andritz AG weist aber darauf hin, dass sich der außergewöhnlich hohe Wert nicht auf die verbleibenden Quartale hochrechnen lasse. Trotz des starken Jahresauftakts bestätigte das Management seine Prognose für den Umsatz und das operative Ergebnis (EBITA) im Gesamtjahr 2026. Demnach peilt der Konzern früheren Angaben zufolge einen Umsatz von 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro sowie eine Ergebnis-Marge (EBITA-Marge) zwischen 8,7 und 9,1 Prozent an. Detaillierte Bilanzzahlen für das erste Quartal will Andritz am 29. April vorlegen.