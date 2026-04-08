Die KI verändert auch die Modebranche grundlegend. Ein perfektes Lächeln, ein makelloser Körper, das Outfit sitzt wie angegossen – im Onlineshop wirkt das Bild normal, schließlich ist es ein Model. Oder etwa nicht? Immer häufiger entstehen solche Bilder nicht mehr nur durch echte Menschen, sondern durch Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen setzen verstärkt auf KI im Onlineshop – mit dem Versprechen von Tempo, Effizienz und niedrigeren Kosten.

Ernsthafte ethische und rechtliche Fragen

Für Models weltweit wird es zur Grundsatzfrage: Braucht die Branche künftig überhaupt noch echte Menschen vor der Kamera? „KI ist kein Zukunftsthema mehr. Sie ist bereits Teil unseres Arbeitsalltags“, erzählt das ukrainische Model Stasya der Deutschen Presse-Agentur. Sie arbeitet seit mehreren Jahren international als Model, zuletzt längere Zeit in China. Dort habe sie den KI-Wandel besonders deutlich erlebt: Gesichter würden nach Shootings digital auf andere Körper übertragen. Auch die Arbeitszeiten hätten sich verkürzt – aus ihrer Sicht eine Folge des KI-Einsatzes. Das werfe ernsthafte ethische und rechtliche Fragen auf.

Massenproduktion wird beschleunigt

Zudem legten Auftraggeber inzwischen Verträge vor, die die Nutzung von Modelgesichtern für KI-Zwecke ausdrücklich erlaubten. „Man denkt über Jobsicherheit nach und ob man künftig noch genug verdienen kann“, berichtet sie. Gleichzeitig sieht sie eine mögliche Verschiebung im Markt: KI könne standardisierte Massenproduktionen beschleunigen, während hochwertige Kampagnen mit realen Teams und echten Sets an Exklusivität gewinnen könnten.

Konkurrenzdruck gehört dazu

Das Berliner Model Annika Schnauffer sieht KI nicht als dominierende Bedrohung. Konkurrenzdruck gehöre in einer überfüllten Branche ohnehin dazu. Ob ein Auftrag wegen KI verloren gehe, bleibe meist intransparent. Am ehesten könne sie sich digitale Figuren im standardisierten Onlinehandel vorstellen, wo große Bildmengen mit geringem kreativem Spielraum produziert werden. Kritisch sieht sie die Diversitätsdebatte: KI könne zwar Vielfalt simulieren, doch „es gibt genug Menschen und Models, die man real buchen könnte“.

KI schon im Onlinehandel angekommen

In Deutschland sind KI-Models keine Zukunftsmusik mehr. Der Hamburger Versandhändler Otto setzt nach eigenen Angaben bereits generative KI ein, um fotorealistische Modelbilder synthetischer, fiktiver Personen zu erzeugen. Neue Kollektionen könnten so innerhalb weniger Stunden online verfügbar sein. Die Nutzung sei auf den Onlineshop begrenzt und erfolge nur bei Produktpräsentationen, in denen zuvor ohnehin keine realen Menschen zu sehen gewesen seien, heißt es vom Unternehmen. KI schließe damit vor allem jene Lücken, in denen klassische Fotoproduktionen wirtschaftlich oder organisatorisch an Grenzen stoßen.

Digitale Zwillinge realer Models

Einen anderen Ansatz verfolgt der Online-Modehändler Zalando. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit digitalen Zwillingen realer Models. Diese hochauflösenden 3D-Nachbildungen entstünden auf Basis klassischer Fotoshootings. Für kreative Kampagnen stünden weiter reale Menschen vor der Kamera. Rein KI-generierte Models ohne reales Vorbild nutzt das Unternehmen nach eigenen Angaben nur in Ausnahmefällen – etwa, um Shootings mit Kindern zu vermeiden oder kurzfristig auf Trends zu reagieren.

Agenturen zwischen Abwehr und Anpassung

In Modelagenturen läuft die Debatte parallel – weniger über Technik als über Rechte. „Wir spüren derzeit keinen massiven Verlust an Buchungen“, sagt Carlos Streil, Modelscout bei der Frankfurter Modelagentur East West Models. Es gebe jedoch Anfragen – auch von Großkunden – mit Verträgen, in denen Models Rechte zur KI-Nutzung abtreten sollten, etwa zur Datensammlung und späteren Nutzung als KI-Model. Solche Vereinbarungen habe man abgelehnt. Grundsätzlich sei man jedoch nicht gegen KI, solange Avatare auf Basis realer Models entstünden und die Models weiter verdienten.

Ähnlich pragmatisch argumentiert Carmen Weigel, Leiterin der Berliner Modelagentur BMM. Sie hält den Ansatz von Zalando für zukunftsträchtig: Digitale Avatare realer Models könnten lizenzierbar sein, ohne dass die Models physisch am Set erscheinen müssen. Wirtschaftlich sei das attraktiv, da Lizenzvergütungen oft über klassischen Tagesgagen liegen. Eine flächendeckende Verdrängung realer Menschen erwartet sie jedoch nicht. Für Weigel sei Modeln mehr als Fotogenität: „Ein Model ist für mich eher ein Talent“, sagt sie. Es gehe nicht nur ums Schönsein, sondern um Ausstrahlung, Haltung und Identifikationspotenzial.

Wie sich die Branche weiter entwickelt, ist offen. Für Model Schnauffer ist das auch eine Machtfrage: „Am Ende ist man als Model ein bisschen dem ausgeliefert, wie die Branche weitergeht“. Entscheidend dürfte sein, ob sich klare Regeln durchsetzen: für Einwilligung, Nutzung und Vergütung, wenn Gesichter zu Daten werden.