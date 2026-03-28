Chinas größter E-Auto-Bauer BYD hat zum ersten Mal seit vier Jahren einen rückläufigen Jahresgewinn ausgewiesen. Vor allem wegen schwacher Verkäufe auf dem Heimatmarkt sank der Nettogewinn 2025 um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan (4,1 Milliarden Euro), gab der Automobilhersteller in einer Börsenmitteilung bekannt. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 12 Prozent gerechnet. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent – das war das schwächste Wachstum seit sechs Jahren.

Allein in den drei Monaten bis Dezember sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 38,2 Prozent. „Wir sind uns bewusst, dass der Wettbewerb in dem Segment seinen Höhepunkt erreicht hat und sich in einer brutalen K.O.-Phase befindet“, sagte BYD-Chef Wang Chuanfu. Sein Unternehmen war im Jahr 2025 Chinas größter Autohersteller, fiel aber im Jänner und Februar auf den vierten Platz zurück. Führend auf dem weltgrößten Automarkt ist nun Volkswagen vor der chinesischen Volvo-Mutter Geely und dem japanischen Weltmarktführer Toyota. BYD stellt ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge her und hat daher am meisten unter dem Auslaufen von Steuerbefreiungen in China gelitten.

Rückgang auch Anfang dieses Jahres

BYD hat auch zum Jahresauftakt 2026 einen deutlichen Absatzrückgang verbucht. Die Verkäufe sanken im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,1 Prozent auf 210.051 Fahrzeuge. Damit schrumpfte der Absatz des Tesla-Rivalen den fünften Monat in Folge.

Auch die Produktion wurde gedrosselt und fiel um 29,1 Prozent. Lichtblick blieb das Auslandsgeschäft mit 100.482 exportierten Autos im Jänner. Für das Gesamtjahr peilt BYD im Export ein Ziel von 1,3 Millionen Fahrzeugen an. Dies entspräche zwar einem Plus von 24 Prozent gegenüber 2025, liegt jedoch unter den ursprünglich von der Konzernspitze in Aussicht gestellten bis zu 1,6 Millionen. Um die globale Präsenz zu stärken, soll heuer unter anderem ein neues Werk in Ungarn in Betrieb gehen. Im vergangenen Jahr hatte BYD dank starker Auslandsverkäufe Tesla als weltweit größten Anbieter von Elektroautos abgelöst.