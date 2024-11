Der deutsche Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk im niederösterreichischen Berndorf. Ende 2023 waren dort rund 460 Mitarbeiter beschäftigt. Ein deutlicher konzernweiter Personalabbau war schon Anfang November angekündigt worden, am Mittwoch hat das Unternehmen nun seine Pläne für Österreich bekannt gegeben. „In der Sparte Bearings & Industrial Solutions ist geplant, die Produktion am Standort Berndorf (Österreich) einzustellen“, hieß es.

Starke Nachfrageschwankungen

In Berndorf fertigt Schaeffler aktuell Radlager und Radnabenmodule sowie Getriebelager. Anwendung finden diese vornehmlich in schweren Nutzfahrzeugen. „Diese Sektoren unterliegen starken Nachfrageschwankungen sowie einem sehr hohen Kosten- und Preisdruck durch die zunehmende Konkurrenz asiatischer Hersteller auf dem europäischen Markt. Aufgrund der im Vergleich geringen Größe des Standorts sind diese Schwankungen nur schwer bis gar nicht planungssicher und wirtschaftlich sinnvoll abzufedern“, teilte Schaeffler am Mittwoch in einer Aussendung mit.