Four-Seasons-Eigentümer kauft Signa-Luxusherberge in Venedig

Traditionsreiches Hotel Bauer in der Lagunenstadt geht an die Mohari Hospitality Group, Eigentümerin der Luxushotelkette Four Seasons.150 Millionen Euro sollen in die Modernisierung der 120 Gästezimmer investiert werden.