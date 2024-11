Barbara Elbischger (58) arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Reinigungskraft in Kärnten. Nach Volksschule, Hauptschule und drei Jahren Handelsakademie war sie in ihrer Jugend nur kurz erwerbstätig, ehe sie mit 21 Jahren zur Kinderbetreuung zuhause blieb. Als sie schließlich wieder arbeiten wollte, ging sie sich auf eine Annonce hin bei einer Reinigungsfirma bewerben – „ich bin aufgenommen worden und von da an war ich immer Reinigungskraft“, erzählt sie.

Dass ihr Job gemeinhin nicht zu den beliebtesten gehört, ist ihr bewusst, aber Vorbehalte hatte sie dieser Arbeit gegenüber nie. „Das ist ein Job wie jeder andere“, sagt sie. Anfangs hat sie in einem Einkaufszentrum gearbeitet – mit Früh- und Spätschichten – vor neun Jahren ist sie in die Büroreinigung gewechselt, mit fixen Arbeitszeiten von Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 21 Uhr und freitags von 12 bis 17 Uhr. Als Vorarbeiterin ist sie dabei für ein Team von neun Frauen verantwortlich. Ein Relaxprogramm ist das nicht, der Druck, alles in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, sorgt, wie Elbischger sagt, dafür, dass man in die Arbeit kommt, durcharbeitet und „fertig ist“, wenn man heimgeht. „Wir haben jetzt einen Stundenlohn von 11,50 Euro brutto – für das, was wir leisten, ist das sicher nicht überbezahlt“, sagt die Kärntnerin. Die Kolleginnen, in der „normalen Büroreinigung“ gibt es keine Männer, haben in den meisten Fällen Migrationshintergrund, was die Verständigung manchmal schon zur Herausforderung mache – „aber wenn jemand wirklich will, geht es auch.“

Barbara Elbischger über ihren Job als Reinigungskraft: „eine Arbeit wie jede andere“ © Barbara Elbischger

Tatsächlich fehlt es in der Branche an allen Ecken und Enden an Personal, wie auch der steirische Branchenvertreter der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger, Gerfried Kapaun, im Hinblick auf die etwa 330 steirischen Betriebe mit vollem Gewerbe (also ohne Hausbetreuer) sagt. In Summe sind österreichweit etwa 60.000 Menschen als Reinigungskräfte beschäftigt. Was viele nicht wissen: „Reinigen ist ein Beruf, ein Lehrberuf, das nennt sich dann Reinigungstechniker und geht hin bis bis zu Meisterbrief“, betont Kapauns Kärntner Kollege in der Wirtschaftskammer, Landesinnungsmeister Johann Tatschl.

Ein Job mit Lehrabschluss

Zum Grundverständnis: Während Hausbetreuer zum freien Gewerbe gehören und meist EPUs sind, kann man sich in der Denkmal- Fassaden und Gebäudereinigung nur mit Meisterbrief selbstständig machen. Was die etwa 110 Kärntner Betriebe in dieser Sparte anlangt, ist, wie Tatschl sagt, von im Schnitt 50 Angestellten pro Betrieb auszugehen. „Und alle Betriebe haben einen Riesenbedarf an Personal, teilweise können sie die Aufträge gar nicht mehr abwickeln, weil das Personal fehlt“, sagt der Branchenkenner.

Am Geld liegt es laut Tatschl jedenfalls nicht. Auch wenn es viele nicht glauben würden, werde in der Reinigungsbranche sehr gut bezahlt. „Eine Reinigungskraft verdient gemäß KV für 40 Stunden 2000 Euro brutto, qualifizierte Personen mit Lehrabschluss liegen bei 2500 Euro brutto – das ist besser als viele andere KVs.“ Häufig über KV bezahlt werde außerdem etwa im Housekeeping in Hotels, „weil dort dringender Bedarf an Reinigungskräften besteht“ und in der Sonderreinigung, wo Männer arbeiten.

Einen Lehrabschluss machen trotzdem nur wenige. Obwohl dieser auch außerordentlich, etwa an Tatschls „Reinigungsakademie“ möglich ist: nach mindestens 1,5 Jahren Berufspraxis mit Hilfe eines zweiwöchigen Intensivkurses. „Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter“, betont Tatschl. Bei öffentlichen Ausschreibungen für Reinigungsdienstleistungen über die Bundesgebäudeverwaltung sei beispielsweise eine gewisse Qualifizierung des Personals schon die Voraussetzung für eine Auftragserteilung. Die Ausbildung geht dabei von einem Zwei-Tage-Praxiskurs über diverse Sonderreinigungskurse und die Objektleiterfunktion bis zum Meister-Level.

„Reinigung ist ein Teil der Gesellschaft“

Denkt man bei der Reinigung gemeinhin zuerst an Büro- und Einkaufsflächen, hat man es in Wahrheit mit „jedem Teil eines Unternehmens“ zu tun, wie Tatschl sagt: „Wir decken alles ab, vom Gehsteig bis zum Operationssaal, von der Reinraumtechnik bis zur Schimmel- und Brandreinigung.“ Anders gesagt: „Reinigung ist ein wesentlicher Teil der Gesellschaft.“ Dennoch wird die Arbeit vorzugsweise auf Randzeiten verlegt, unsichtbar für alle, die danach ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass ihr Arbeitsplatz sauber ist. „Wir arbeiten intensiv daran, dass die Tagreinigung eingeführt wird, der Norden Europas macht uns das bereits erfolgreich vor“, sagt Kapaun. Tatschl ergänzt: „Wir würden auch mehr Personal finden und besser qualifiziertes, wenn Tagreinigung üblich wäre.“ Um sechs Uhr morgens hätten viele Frauen noch keine Betreuung für ihre Kinder. Unternehmen gegenüber könne man auch mit der Energieersparnis durch die Arbeit bei Tageslicht argumentieren. Noch ist Tagreinigung aber die Ausnahme.

Kommen und gehen

Die Fluktuation beim Personal ist groß, wie die Branchenvertreter erklären, was auch daran liegt, dass die Unternehmen je nach Auftragslage Personal aufnehmen und wieder abbauen. Auf der anderen Seite sei es auch mit Bewerberinnen, die kaum Deutsch sprechen, schwierig – hinzu kämen überqualifizierte Frauen, die Reinigung nur als Überbrückung machen, bis sie in ihrem eigentlichen Beruf Arbeit finden.

Wer bei dem Job an Akkordarbeit denkt, liege übrigens falsch, wie Tatschl betont. Es sind eigene, im Kollektivvertrag verankerte Ö-Normen, die bestimmte Quadratmeterleistungen für Reinigungskräfte vorgeben. Bei Vollreinigung eines Büros sind beispielsweise 180 Quadratmeter pro Stunde das anzustrebende Maß, in Stiegenhäusern etwas mehr, im Sanitärbereich viel weniger. Roboter werden Menschen dabei in absehbarer Zeit nicht ersetzen können. „Das ist nur für große Flächen in Einkaufszentren eine Lösung“, meint Kapaun.