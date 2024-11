Bisher waren nur ganze Urlaubs-Packages beim deutschen Reiseveranstalter UKS Touristik buchbar. Jetzt sind die neuen Flüge zwischen Klagenfurt und Hannover auch direkt bei der ausführenden Airline SkyAlps buchbar, solo sozusagen.

Die Linienflüge in die und von der Hauptstadt Niedersachsens starten am 2. Mai 2025. Geflogen wird zweimal wöchentlich, jeweils am Montag und am Donnerstag. Die Zeiten: 14.30 ab Klagenfurt mit Ankunft um 16.05 Uhr in Hannover. Und 12 Uhr ab Hannover mit Ankunft um 13.45 Uhr in Klagenfurt.

Incoming-Tourismus

Hannover zählt zu den größten Versicherungsstandorten Deutschlands und ist ein großer Messeplatz. Konzerne wie VW Nutzfahrzeuge, Wabco, Continental, TUI, Bahlsen oder Johnson Controls sind dort ansässig. „Mit der Anbindung an Hannover ist uns ein Meilenstein in der Streckenentwicklung gelungen“, sagt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Klagenfurter Flughafens. „Die Verbindung ist ein wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie und stärkt unsere Position als aufstrebende Regionalfluglinie“, sagt SkyAlps-Präsident Josef Gostner. Für Kärnten ist die neue Linie vor allem für den Incoming-Tourismus und Geschäftsreisende interessant.

Nicht billig, sondern Boutique

SkyAlps wurde 2021 mit Sitz und Drehkreuz in Bozen gegründet. Die Fluglinie verbindet aktuell mehr als 20 europäische Städte mit Direktflügen. Ihre Flotte besteht aus acht Flugzeugen des Typs Dash-8 Q-400 mit einer Kapazität von jeweils 76 Sitzen. Bordservice mit Speisen und Getränken sowie aufzugebendes Gepäck sind inkludiert. SkyAlps ist keine Billig-, sondern eine Boutique-Airline: Ein bloßer Hin- und Rückflug (ohne Hotelpaket) kostet rund 400 Euro.