Durch Hagelunwetter entstehen jedes Jahr in Österreich Schäden in Millionenhöhe. Das 1982 vom Piloten Walter Golob gegründete Unternehmen Südflug fliegt dagegen in 27 steirischen Gemeinden und in Graz an. Die Flugzeuge sind mit Generatoren ausgestattet, die Silberjodid an der Wolke verbrennen. Große Hagelkörner werden dadurch in Regen oder sehr kleine, harmlose Hagelkörner verwandelt.

Die zwei Kärntner Preisträgerinnen beim Woman in Business Award: Renate Sandhofer und Linda Golob © WK/EL Media

Viele Jahre führte die Tochter des Firmengründers, Bettina Golob, das Unternehmen, das seinen Firmensitz in Radenthein und seine Einsatzzentrale am Flughafen Graz hat. Anfang 2024 ist nun ihre Nichte Linda Golob als Chefin gelandet. Bis es soweit war, gab es jedoch einige Turbulenzen. Denn lange Zeit war Südflug auf der Suche nach einem Geschäftsführer und der Firma drohte sogar das Aus. In einer TV-Sendung wurde 2023 das Unternehmen vorgestellt, um doch noch das Ruder herumzureißen. „Als Kind habe ich zwar immer gesagt, ich werde einmal die Firma vom Opa führen, doch erst als ich die Sendung sah, wurde mir bewusst, dass es jetzt wirklich vorbei sein könnte, wenn ich nicht handle“, sagt die 24-Jährige, die Jus in Graz studiert. Ihr Freund bestärkte sie in ihrem Vorhaben.

Graz als Kunden gewonnen

„Auch meine Mutter war sofort Feuer und Flamme“, berichtet die Kärntnerin. Etwas skeptischer sei der Vater trotz ihrer HAK-Matura gewesen. Die Tante sei zwar zuerst überrascht aber schließlich begeistert gewesen. Seit Jänner steuert Linda Golob die Südflug mit ihrer Flotte, den beiden angestellten Mitarbeitern und den vier externen Piloten. Die erste Hagelsaison hat sie erfolgreich hinter sich gebracht. „Es ist gut gelaufen, aber es war auch anspruchsvoll“, sagt die Jungunternehmerin, die aus Döbriach am Millstätter See stammt. Der Umgang mit Behörden, Finanzamt und Austria Control sei fordernd gewesen. „Als junge Frau Mitarbeiterverträge zu verhandeln und mit einem sehr lebenserfahrenen Team zu arbeiten, kann ebenfalls eine Herausforderung sein“, sagt sie. Die Auditierung des Unternehmens gemäß der EU-Vorschriften, habe sie auch die eine oder andere „schlaflose Nacht“ gekostet, weil es ihr noch an Routine gefehlt habe.

Drei Flieger umfasst die Südflug-Flotte © Südflug/Georg Weinseiss

In ihrem ersten Jahr ist ihr aber auch ein großer Coup gelungen, indem sie die Stadt Graz als neuen Kunden gewinnen und ihre Firma, die manche aufgrund der Nachfolge-Diskussion schon abgeschrieben hatten, wieder in den Steigflug bringen konnte. Als krönenden Abschluss ihres ersten Jahres als Unternehmerin durfte Golob am Mittwochabend in Wien einen Woman in Business Award von Frau in der Wirtschaft entgegennehmen, für den es österreichweit hunderte Einreichungen gibt. In der Kategorie Gründerin des Jahres erreichte sie den Platz zwei.

Sicher ein kräftiger Schub für die junge Frau, die sich abseits der Hagelsaison, die von Mitte April bis Ende September dauert, vor allem auf das Studium konzentriert, bei dem sie „im letzten Drittel“ angekommen ist. Einen Pilotenschein hat sie noch nicht, doch in den nächsten Jahren will sie die Berufspiloten-Ausbildung in Angriff nehmen. Ob sie dann tatsächlich in der Hagelabwehr fliegt, müsse jedoch erst die Praxis zeigen. „Es gibt auch ausgezeichnete Berufspiloten, die aufgrund der extremen Turbulenzen körperlich nicht dafür geeignet sind“, sagt Golob.