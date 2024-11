Akademisch ursprünglich beheimatet im Ausstellungs- und Museumsdesign, hat Stefanie Schöffmann in ihrem beruflichen Leben den gestalterischen Horizont noch viel weiter aufgespannt.

Seit 2003 ist die gebürtige Vorarlbergerin selbstständig, 2008 siedelte sie sich mit ihrer Agentur look! Design in Graz an. Heute lässt sich der Fußabdruck des, inklusive Chefin, sieben Köpfe starken Kernteams sehen. Dabei sticht neben Arbeiten im Ausstellungsdesign, bei Markenauftritten oder in der Raumgestaltung vor allem ein Segment immer öfter ins Auge: „Das Thema Leitsysteme hat sich zu permanentem und zu einem sehr guten Zweig entwickelt“, erzählt Stefanie Schöffmann. „Die beste Architektur nutzt nichts, wenn sich Gäste nicht zurechtfinden“, schildert die Unternehmerin ihren kreativen Antrieb in diesem Feld.

Stefanie Schöffmann © look! Design

Zentrale Elemente eines guten Leitsystems, das look! Design für Krankenhäuser, aber auch private Bürogebäude oder Ämter realisierte? „Pro Gebäudeteil eine Leitfarbe, Rot und Grün möglichst weit voneinander entfernt, das Verwenden von klar definierten Kontrastunterschieden“, zählt Schöffmann einige Pfeiler auf. Grundsätzliche Vorteile ortet die Gestalterin auch bei Dreiecksschildern („Sieht man von überall“) und Deckenbeschilderung – wenngleich sie nicht müde wird, auf die unterschiedlichen Anforderungen unterschiedlicher Bauweisen hinzuweisen.

Welche Elemente eines Leitsystems eher gut gemeint als gut sind? Stefanie Schöffmann: „Es ist ein Irrglaube, dass größer immer besser ist. Oft steht man dann direkt vor dem Ziel und kann dort kein Wort mehr lesen“. Im Wege stehen den Designexpertinnen und -experten aber nicht nur Fehlschlüsse, sondern häufig auch Konventionen. Die „aufwendigste Aufgabe war, das Team zu bewegen, die Benennung zu überdenken“, erinnert sich Schöffmann etwa an ein großes Projekt zurück.

Klinik Güssing als Neukunde

Wo die Grazer Agentur eigene Ideen bereits implementierte? Für das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Grazer Marschallgasse entwickelte look! design etwa ein umfassendes Leitsystem, das im Zuge des Umbaus zwischen 2019 und 2022 implementiert wurde. Auch bei der Caritas oder in der „HörErlebniswelt“ des Akustikers Neuroth sorgte die Grazer Agentur für die gestalterische Umsetzung. Zum Kundenstock wird bald auch die Klinik Güssing zählen, wo ein völlig neues Leitsystem etabliert wird.

Zugleich hat die Grazer Agentur auch einiges mehr an Orientierung in petto, das über klassische Leitsysteme und Beschilderungen hinausgeht. So verliehen Schöffmann & Co dem Grazer Amt für Jugend und Familie ein betont beruhigendes Antlitz, setzten bei Tapeten und Folierungen auf die „Farben der Natur“. (Offene) Ohren und (helfende) Hände finden sich als Motive in den Begegnungszonen wieder und sollen die „Aufenthaltsqualität in den Räumen erhöhen“, wie es bei look! design heißt. Auch der neue Standort der Austria Wirtschaftsservice (aws), der Förderbank des Bundes, trägt Grazer Handschrift. Dort leitet ab sofort ein vom benachbarten Wienfluss inspiriertes „blaues Band“, das sich spielerisch über Decken und Wände schlängelt, durch die Räumlichkeit.