Künstliche Intelligenz ist in der Kreativwirtschaft kein Fremdwort, besonders nicht in Graz, wo die Hälfte der steirischen Kreativen ihren Sitz haben. Doch wie kann man KI nutzen, um sich als „Green Company“ am Markt zu positionieren? Ab dem Geschäftsjahr 2025 sind große Unternehmen verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, in dem auch die Lieferkette dargestellt wird. Kreativunternehmen werden somit aufgefordert werden, Informationen über den CO2-Fußabdruck auf Produktebene ihrer kreativwirtschaftlich erbrachten Leistung dem Auftraggeber mitzuliefern. Aber wie soll man starten, woher nimmt man die Daten und wie setzt man KI-Technologie als Assistenten für sich ein?

Darum dreht sich der KI-Talk, den die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz gemeinsam mit der „Creative Industries Styria“ veranstaltet.

Am Podium

Alexandra Müller von „Mentorverde“ mit dem Einstieg in die Nachhaltigkeit für KMUs & Start-ups

Karlheinz Boiger von „Hohensinn Architektur“ über Nachhaltigkeit in Planung und Design

Jürgen Gruber von der „groox Filmagentur“ über Bewegtbild bei Green Events

Sabina Schaffer von der „Agentur Reichl und Partner“ zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation

Moderation: Markus Tröscher von „AI INSPIRATION COMMUNITY“