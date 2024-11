Der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag wird noch im Dezember den Energiepreis senken: um zwei Cent auf 9,8 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto. Das kündigte sie am Montag an. Die Preissenkung gilt für alle rund 200.000 Tiwag-Bestandskunden mit Standardprodukten - unabhängig vom Versorgungsgebiet.

Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh bedeutet die Preissenkung laut Tiwag 84 Euro Ersparnis im Jahr. Eigentlich wäre eine nächste Preissenkung erst zu Jahresbeginn geplant gewesen. Aber die benötigten Strommengen für 2025 sind bereits eingekauft und sie brachten Kosteneinsparungen, die jetzt „weitergegeben“ werden.

Infrastruktur-Investition

In den kommenden Jahren will die Tiwag zwei Milliarden Euro in Infrastruktur investieren, kündigt Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Wallnöfer an. Die Tiwag war in den vergangenen Jahren aufgrund von Strom- und Gaspreiserhöhungen immer wieder kritisiert worden. Die Arbeiterkammer hatte über den Verein für Konsumenteninformation Klagen gegen das Unternehmen eingereicht. In einer Musterklage vor dem Bezirksgericht Innsbruck bekam sie recht, woraufhin die Tiwag ein 60 Millionen Euro schweres Paket für Haushalte, Unternehmen und Landwirtschaft schnürte.