Es sind zweifelsohne bewegende Zeiten, die AT&S, mikroelektronischer Leitbetrieb mit Sitz in Leoben-Hinterberg, durchschreitet. Zunächst geprägt von vielen Nachrichten, die sich um starkes Wachstum drehten. Im Geschäftsjahr 2018/19 durchbricht der Konzern erstmals die Umsatz-Marke von einer Milliarde Euro, vier Jahre später sind es bereits 1,8 Milliarden.

Erst im Februar 2023, der Leiterplattenspezialist AT&S beschäftigt zu diesem Zeitpunkt weltweit bereits 15.000 Menschen, sollte die rasante Wachstumsrallye ein Ende finden und der Konzern erstmals seit langer Zeit Prognosen nach unten korrigieren. Fortan trübt sich die Lage ein, eine Beteiligung der Staatsholding ÖBAG und anderer Großinvestoren scheitert, Verluste fallen an. Meldungen werden veröffentlicht, wonach es gröbere Unstimmigkeiten zwischen den Chefs von Vorstand und Aufsichtsrat gäbe.

Am 24. September schließlich wird spruchreif, dass AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer noch mit Ende September aus dem Unternehmen ausscheidet. Seit 2010 stand der einstige Siemens-Manager an der Spitze des Konzerns, dessen jüngere Wachstumsgeschichte schrieb er federführend mit. Gelaufen wäre Gerstenmayers Vertrag noch bis 2026.

Er „kann und möchte nichts zum Unternehmen und meinem Abgang sagen“, stellt Andreas Gerstenmayer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung mehrmals klar. Und er hält sich auch eisern dran. Nur einmal lässt er sich für einen Wimpernschlag in die Karten blicken. Auf die Frage, warum er sich auch in der Zeit als Konzernchef nie explizit zu Berichten über einen Machtkampf mit Aufsichtsrats-Boss Hannes Androsch äußerte, fragt Gerstenmayer rasch retour: „Wem hätte es geholfen, hätte ich mich geäußert? Dem Unternehmen sicher nicht“.

Dieses, so viel steht fest, hat zurzeit ohnehin ausreichend Herausforderungen zu bewältigen. Im Einklang mit einer gesamten Industrie, die nach einer Phase des Himmelhochjauchzens gerade wieder eine weniger euphorische Phase der Konsolidierung durchmacht. Und darüber, über die so gewichtige Branche und deren Entwicklung, spricht Andreas Gerstenmayer gerne und mit Verve.

Von den Hype-Jahren zur Kehrtwende

„Hype-Jahre“ nennt Gerstenmayer etwa rückblickend jene Zeiten zwischen 2020 und dem Sommer 2022. Die Covid-Pandemie hielt die Menschen in den eigenen vier Wänden und trieb den Bedarf nach mobilen Geräten und in Folge nach Infrastruktur. Mitarbeiter wurden großflächig mit Notebooks für Home-Office-Betrieb ausgestattet, im privaten Bereich setzte ein Nachfrage-Boom nach elektronischen Gadgets ein, die Videospielindustrie prosperierte. Allesamt Entwicklungen, von denen ein Gros der Halbleiterindustrie, im Süden Österreichs stark verankert, massiv profitierte. Im gesamten Land werden fast 200 Unternehmungen der Mikroelektronik zugeordnet.

Andreas Gerstenmayer © AT&S/Kanizaj

Bröckelten bald die Lieferketten – Komponentenknappheit und lange Wartezeiten für Konsumenten waren die Folge –, kam es 2022 zum Wendepunkt. Vielerorts hatten die Halbleiterkonzerne ihre Kapazitäten erweitert und an die neue Nachfrage angepasst. Einzig, diese blieb plötzlich aus. „Die Mittelallokation der Konsumenten hat sich komplett gedreht“, erinnert sich Gerstenmayer. Die Menschen gaben ihr Geld also wieder für andere Sachen aus oder begannen im Zuge steigender globaler Unsicherheit und wachsender Inflation überhaupt, Geld vermehrt zu horten. Gift für die voll auf Wachstum gepolte Industrie. Heute ortet der Ex-AT&S-Chef „Überkapazitäten in der gesamten Lieferkette“.

2025: Schwieriger Start erwartet

Unmittelbare und kollektive Besserung ist für die Industrie nicht in Sicht. Von einem „voraussichtlich schwachen ersten Quartal 2025“ berichtete erst Ende letzter Woche ams-Osram, ein weiterer Halbleiterriese mit steirischer Verwurzelung. Zu Beginn des nächsten Jahres würde vor allem die „zyklische Schwäche im Automobilgeschäft voll zum Tragen kommen“, befindet der Konzern in seiner aktuellen Quartalsbilanz. Auch Ex-AT&S-Chef Gerstenmayer sieht bis „zumindest Sommer 2025 große Schwierigkeiten in der Automotive-Industrie“.

Dabei ist just das mit immer mehr Sensorik ausgestattete Automobil eigentlich ein großer Hoffnungsträger der Branche. Dass dieser hinter den Erwartungen liegt, hat einerseits mit eingebrochenen Absatzzahlen und andererseits mit Modellpaletten zu tun, die, vor allem in Europa, neu sortiert werden. „Geplante Anläufe von Elektrofahrzeugen werden nach hinten verschoben. Das führt zu Verwerfungen, denn dadurch werden auch keine Vormaterialien bestellt“, sagt ams-Osram-Chef Aldo Kamper zur Kleinen Zeitung.

ams-Osram-Chef Aldo Kamper © ams-Osram

Weil zurzeit grosso modo eine „anhaltend konjunkturelle Schwäche in Schlüsselmärkten“ vorliege, neben dem Automobilsektor lässt etwa auch das Medizintechnikgeschäft aus, dreht man bei ams-Osram weiter an der Effizienzschraube. 500 Jobs sind bis Ende 2026 davon betroffen, ein Drittel davon wird in Niedriglohnländer, vor allem Malaysia, verlagert.

Die Hoffnungsschimmer

Aber liegt in der Chipindustrie tatsächlich alles darnieder, wie manch einer ob der jüngeren Entwicklungen denken mag? Nun, eher nicht. Einerseits blickt die zyklusgewohnte Branche auf eine außergewöhnlich lang anhaltende Wachstumsphase zurück, in Wahrheit waren es zehn, zwölf gute Jahre, andererseits werden bereits erste industrielle Hoffnungsschimmer registriert. „Die Erholung im Mobilbereich scheint sich zu halten. Viele haben sich in der Pandemie ein neues Telefon gekauft und dafür braucht es nach drei Jahren wieder Ersatz“, sagt etwa Aldo Kamper.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet ams-Osram auch deswegen jedenfalls ein Umsatzwachstum seines Halbleiter-Kernportfolios. In Summe – und an dieser Stelle könnte man auch viele andere Stimmen aus der Branche zitieren – rückt man in der Halbleiterei vom Glauben an einen Trend ohnehin nicht ab. Aldo Kamper: „Wir werden die grundsätzlich steigende Nachfrage nach Halbleitern bald wieder alle spüren“.

Andreas Gerstenmayer ist davon nach eineinhalb Jahrzehnten in der Industrie ohnehin überzeugt. „Die Trends haben sich verlangsamt, aber sie sind nicht verschwunden. Und bei KI stehen wir immer noch am Anfang“, sagt er. Wo er selbst nach 14 Jahren an der Spitze von AT&S beruflich neu anfangen will? „Für den Ruhestand ist es zu früh“, lacht der Top-Manager. Zurzeit befinde er sich in einer „Neuorientierungsphase“. Grundsätzlich sei er aber davon überzeugt, dass man „nach 35 Jahren in Führungsrollen etwas mitgenommen hat, das man anderen zur Verfügung stellen kann“.