„Wir sind keine klassische Unternehmensberatung. Wir sind irgendwie anders.“

Im ersten Moment neigt man dazu, Sätze wie diese in die Plattitüden-Box zu werfen. Bei Christina Teusl und Denise Vorraber verhält sich das aber anders. Man nimmt den beiden den unorthodoxen Zugang schlichtweg ab. Zu tun hat das mit verschiedenen Parametern, auch mit den Biografien der beiden Frauen.

Die eine, Teusl, studierte Architektur in Graz, schrieb die Masterarbeit in Uganda, machte sich dort mit einer Werbeagentur auch selbstständig und baute zwei Bambus-Start-ups mit auf. Die andere, Vorraber, kommt aus der heimischen Start-up-Szene, empfand diese stets als „männerdominiert“, wurde Pitch-Trainerin und traf über „tausende Umwege“ und einen gehaltenen Workshop in Graz auf die nunmehrige Geschäftspartnerin. „Zusammengeschweißt“ wurden die beiden in der Gründungsgarage, einem akademischen Accelerator, also Gründungsbeschleuniger. 2021 gründeten sie schließlich Feminds als eigenes Unternehmen aus. „Danach wurde erst einmal gefeiert“, erinnern sich die beiden heute.

Denise Vorraber und Christina Teusl © Katja Koller

Das Ziel der Feminds? Das Geschäft von Unternehmerinnen zu befeuern und zugleich ein starkes Netzwerk für selbständige Frauen aufzubauen. Heruntergebrochen auf eine betriebswirtschaftliche Sichtweise formulieren die 30- und 33-Jährige ihr Bestreben so: „Mehr Umsatz für die Frau. Das Unternehmen ins Wachsen bringen.“

Um derlei zu realisieren, entwickelten Feminds mehrere Formate. „Business Circle“ nennt sich das zentrale Mentoring-Programm, das inhaltlich neben der Positionierung eines Unternehmens auch Themen wie Sichtbarkeit, effektive Verkaufstechniken, durchgängiges Produktangebot oder „Unternehmerinnen-Mindset“ behandelt. Vermittelt wird das Wissen via digitaler Lernvideos, wöchentlicher Gruppencalls, einem regelmäßig befüllten Telegram-Kanal und „Offline“-Treffen. Zum Angebot der Feminds zählen für Vernetzung und Kontaktknüpfen angedachte Netzwerk-Dinner ebenso wie eine sogenannte „Workation“, bei der das Mentoring-Programm mit einem mehrtägigen Aufenthalt an einer Urlaubsdestination verbunden wird. 2025 geht es ins kroatische Pula. „Wir sind irgendwie anders“, fällt einem da schnell ein.

Mehr als 500 Frauen – „Viele Einzelunternehmerinnen, viele, die Dienstleistungen anbieten“ – haben Vorraber und Teusl bis dato in die oder in der Selbstständigkeit begleitet, zum gesamten Feminds-„Netzwerk“ zählen die beiden mehr als 17.000 Personen. Welche wiederkehrenden Herausforderungen sie in ihren Beratungen bisher ausmachten? „Die Positionierung ist eine große Herausforderung, die meisten bieten einfach viel zu viel an und es fällt ihnen schwer, sich vom eigenen Bauchladen zu trennen“, erzählen die Grazerinnen. Außerdem würden viele der Unternehmerinnen ihre Produkte und Dienstleistungen „ganz stark unter Wert anbieten“. Vorraber: „Wir raten eigentlich ununterbrochen, die Preise deutlich zu erhöhen“.

Nicht zuletzt orten die beiden Potenzial im Selbstverständnis der meist Einzelunternehmerinnen: „Viele zweifeln viel zu stark an sich. Und fragen zunächst einmal, ob sie nicht selbst noch 17 weitere Ausbildungen brauchen, um erfolgreich sein zu können.“