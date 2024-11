Als große Regionalbank sei man ein „Spiegel der Wirtschaft“, sagt Siegfried Huber, Sprecher des Vorstandes der Kärntner Sparkasse. Zwei Jahre Rezession hätten daher Spuren hinterlassen. Das zeige sich vor allem auf der Kreditseite angesichts ausbleibender Investitionen: „Größere Investitionen werden oft im Ausland getätigt“, diese würden in Kärnten fehlen. Nach wie vor seien auch die finanziellen Hürden, sich den „Wohntraum“ zu verwirklichen, extrem hoch. Die letzten drei Monate habe man aber zumindest ein Anspringen der Vergabe von Bau- und Wohnkrediten bemerkt; meist nicht für neue Wohnungen oder Häuser, sondern vor allem für die Errichtung kleinerer Zubauten und Sanierungen wurde vermehrt Geld aufgenommen. Huber rechnet mit einer weiteren Zunahme bei Wohnbaukrediten. Die umstrittene KIM-Verordnung, die die Wohnkreditvergabe streng reglementiert, läuft Mitte 2025 zwar aus. Huber erwartet, dass die KIM-Verordnung verlängert wird, rechnet aber mit Vereinfachungen für eine erleichterte Vergabe.

Sparen aus Unsicherheit

Während die Kreditnachfrage verhalten ist, wird vor allem aus Unsicherheit massiv gespart. Dabei geht die Zinskurve steil nach unten, Huber erwartet, dass der Einlagenzinssatz der EZB von derzeit 3,25 Prozent in vier Zinsschritten auf 2,25 Prozent sinken wird. Die Sparzinsen werden also weiter sinken, eine längere Bindung sei daher jetzt geboten, sagt der Sparkasse-Vorstand. Längerfristig führe aber bei der Geldanlage an Aktien kein Weg vorbei. „Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Willst du Gläubiger oder Eigentümer sein?“

Mehr notleidende Kredite

Die positive Seite sinkender Zinsen: „Wer einen variablen Kredit hat, darf sich freuen“, sagt Huber. Noch spüre man aber in Kärnten nichts von einer ausgeprägten Kreditnachfrage. Anders als etwa in Slowenien, wo die Sparkasse ein Tochterinstitut hält. „Beim Nachbarn ist von Rezession keine Spur“, so Huber, „wir sehen drei Prozent Wachstum, Slowenien erwirtschaftet mittlerweile einen schönen Anteil am Konzernwachstum“. Bereits 2023 trug die Banka Sparkasse d.d. mit Sitz in Ljubljana/Laibach fast ein Drittel zum Jahresgewinn der Kärntner Sparkasse bei. Die bessere Wirtschaftslage zeige sich auch in der niedrigeren Quote notleidender Kredite (Non-performing loans, NPL), diese liegt in Slowenien bei nur 1,4 Prozent. Im Kärntner Heimmarkt betrage die NPL-Quote drei Prozent und steige, so Huber. 2023 lag die Zahl laut Bilanz bei 2,45 Prozent.