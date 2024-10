Microsoft-CEO Satya Nadella kann sich heuer über deutlich mehr Geld freuen als im Vorjahr. Denn die Vergütung ist im Geschäftsjahr 2024 wegen Aktienzuteilungen um 63 Prozent auf 79,1 Millionen Dollar (rund 73 Mio. Euro) gestiegen.

Wie aus einem am Donnerstag eingereichten Dokument hervorgeht, erhielt Nadella rund 71 Millionen Dollar in Aktienzuteilungen. 2023 hatte er Aktienzuteilungen in Höhe von 39 Millionen Dollar bezogen.

Durch KI: Aktien von Microsoft legten um 31,2 Prozent zu

Die Microsoft-Aktien hatten in dem am 30. Juni 2024 in den USA zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um rund 31,2 Prozent zugelegt. Nadellas Barvergütung in Höhe von 5,2 Millionen Dollar lag den Dokumenten zufolge unter den 10,7 Millionen Dollar, auf die er Anspruch hätte. Wegen mehrerer Cybersecurity-Verstöße, die im Laufe des Geschäftsjahres gemeldet wurden, hatte Nadella demnach um eine Kürzung gebeten.