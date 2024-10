Die Zinssenkungen und die rückläufige Inflation kurbeln die Nachfrage nach Immobilien in Österreich wieder an: Im Juli und im August gab es wieder mehr Grundbucheinträge als in den Vorjahresmonaten. Während die Wohnungen in den „teuren“ Bundesländern Wien, Salzburg, Tirol und Vorarlberg billiger wurden, blieben die Preise in den übrigen Bundesländern gleich oder legten leicht zu.

Die Preise für Erstbezugswohnungen stiegen allerdings deutlich. Eine Durchschnittswohnung kostet in Österreich laut dem Immobilienmakler Remax aktuell 256.335 Euro. Der Quadratmeterpreis beträgt in Österreich im Durchschnitt 4164 Euro.

In den ersten sechs Monaten wurden österreichweit allerdings „nur“ rund 16.000 Wohnungen für neue Eigentümer eingetragen. Zum Vergleich: 2023 waren es im ersten Halbjahr noch 20.000. 2022 waren es im ersten Halbjahr 26.000.