Die Herbstlohnrunde beginnt mit einem wesentlichen Unterschied zu den Vorjahren. Der Umstand, dass sich die Metallindustrie auf einen Zweijahresabschluss einigte und erst 2025 wieder um höhere Gehälter feilscht, mildert das Konfrontationspotenzial in den kommenden Kollektivvertragsverhandlungen. Die Industrie steckt in der Krise – und der arbeitenden Bevölkerung die Teuerungswellen noch immer in den Knochen. Müssten die Metaller heuer verhandeln, wäre Funkenflug garantiert.