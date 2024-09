Es sind frische Zahlen und durchwegs beachtliche Dimensionen, die der Raiffeisenverband Steiermark jetzt, pünktlich zum alljährlichen Verbandstag, präsentiert. 300 Mitglieder sind im stark genossenschaftlich geprägten Verband mittlerweile versammelt, in Summe zählen die Genossenschaften 540.000 Mitglieder. „Statistisch gesehen“, heißt es von Verbandsseite, „ist damit fast jeder zweite Einwohner der Steiermark Mitglied einer Raiffeisen-Genossenschaft.“

Verbandsobmann Franz Titschenbacher, zugleich auch Präsident der steirischen Landwirtschaftskammer, und Direktor Peter Weissl beschwören im Gespräch die ökonomische Schlagkraft der „oft unterschätzten“ Genossenschaften. So hätte die „gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung“ des Verbands – dazu zählen direkte (operative Tätigkeit und Investitionen), indirekte (Vorleistungen) und induzierte (Einkommen) Effekte – im Jahr 2022 in Summe 835,6 Millionen Euro ausgemacht. Außerdem würden rund 440 Millionen Euro an jährlichen Steuern und Abgaben auf die steirische Raiffeisengruppe zurückgehen.

Verbandsdirektor Peter Weissl und Obmann Franz Titschenbacher © RV/Werner Krug

Zu einem beträchtlichen Teil dafür verantwortlich zeichnet freilich die Bankengruppe. Neben den selbständigen lokalen Raikas zählen aber auch die Lagerhäuser, Molkereien und Wärme- und Energiegenossenschaften sowie landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Verwertungsgenossenschaften zum Verband.

Neuer Rechtsrahmen mit 1.1.

Hoffnung setzt man dort jetzt in das Genossenschaftsrechts-Änderungsgesetz. Mit 1. Jänner 2025 sorgt dieses für einen neuen Rahmen, bei Raiffeisen zeigt man sich überzeugt, dass das „für sehr viele, wirtschaftlich ausgerichtete, Vereine aller Arten die Möglichkeit bietet, ihr Geschäft in professionelle Strukturen überzuführen“.

So ermöglicht das Gesetz nämlich Vereinen fortan die Umwandlung in eine Genossenschaft im Rahmen einer sogenannten „Gesamtrechtsnachfolge“. Das Gesetz schafft also die rechtliche Grundlage für die Überführung. Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Vertragsverhältnisse werden automatisch auf die Genossenschaft übertragen.

Gründungen: 70 Genossenschaften im Jahr 2023

Auf Seite des Raiffeisenverbands erhofft man sich dadurch freilich neue Aufgaben und Mitglieder, ist doch die Revision durch bestimmte Verbände bei Genossenschaften gesetzlich vorgeschrieben. Dabei werden Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage beurteilt. Eine Chance, „Probleme früher zu erkennen und begleiten“, wie es beim Raiffeisenverband heißt. Zugleich bieten die großen Verbände nicht nur Prüftätigkeiten an, sondern wollen auch ihr Angebot in Sachen Aus- und Weiterbildung sowie in Beratungsleistungen forcieren.

Bei Neugründungen ist die Genossenschaft als Rechtsform immer noch relativ unbekannt. 2023 wurden in Summe gerade einmal 70 Genossenschaften neu gegründet. Heuer liegt die Zahl höher, bis Anfang dieser Woche wurden 114 Genossenschaften neu ins Leben gerufen.