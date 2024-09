Die Rennbahn im Besprechungsraum erfreut nicht nur den Fotografen, sie ist auch das Lieblingsutensil von Dominik Wieser und Philipp Reitter. Spielerisch, präzise und unmittelbar nutzen die beiden die Anlage, um das eigene unternehmerische Portfolio zu erklären. Auto fährt in Tiefgarage ein, Kennzeichenerkennung per Kamera, Auto fährt aus, Abrechnung via Smartphone und QR-Code. Schnell und schrankenlos – so wie es Wieser und Reitter am liebsten haben: „Unser oberstes Ziel ist es, das Betreiben von Parkflächen möglichst einfach zu machen. Für Kunden und Eigentümer.“

2017 gründen die beiden gebürtigen Tiroler das Start-up Accessio. Tüfteln sie schon während der Innsbrucker HTL-Zeiten gemeinsam an ersten Geschäftsideen, machen Wieser und Reitter nach einem Telematik-Studium an der TU Graz und Inkubationen in Gründungsgarage und Science Park in der steirischen Landeshauptstadt Ernst. Mit ihrem Unternehmen, das später in Arivo umbenannt wird, wollen sie den Zutritt zu Garagen digital lösen. So, dass Tore per Smartphone oder Tesla-Display geöffnet werden können und nicht notwendigerweise per Funkfernbedienung.

Durchbruch mit Kennzeichenerkennung

Bald löst sich Arivo von der Idee und beginnt größer zu denken. Die selbst entwickelte Kennzeichenerkennung in Parkgaragen – mit betont „datenminimiertem Ansatz“, sprich: Arivo verpixelt bis aufs Kennzeichen vollständig und speichert Bilder so kurz wie möglich – verhilft zum ersten Durchbruch in großer Fläche. Tickets werden in Parkgaragen obsolet, Kassenautomaten sukzessive auch. Bezahlen per Smartphone, „mobile payment“, treibt Arivo später hierzulande überhaupt als Erster in der Branche großflächig voran.

Über die – jungen – Jahre wird das steirische Start-up zum Komplettanbieter, das auch Parkautomaten im Portfolio hat. Aber selbst dort wird in der Vermarktung („sekundenschnelle, zuverlässige Transaktionen“) auf die dahinterliegende Software fokussiert. „Wenn wir die Hardware nicht bräuchten, würden wir sie gar nicht verkaufen“, lässt Dominik Wieser tief in eigene Geschäftsvisionen blicken.

Mit Arivo Parking OS bietet das Unternehmen darüber hinaus ein Betriebssystem für Parkraummanagement. Dieses ist für die Verwaltung von Kundinnen und Kunden zuständig, beinhaltet aber auch eine automatisierte Übergabe an Partnerunternehmen, die für Mahnwesen oder Inkasso zuständig sind. Also für den Fall, dass bei Parkanlagen nicht nur die Schranken, sondern auch die Gebühren offen bleiben.

265.000 Arivo-Parkplätze

Heute zählt Arivo knapp 60 Beschäftigte, darunter 25 Software-Entwickler. Je 45 Prozent der Anteile halten nach wie vor die beiden Gründer, zehn Prozent gehören Franz Salomon, Gründer der Salomon Automation und langjähriges Vorstandsmitglied der SSI-Schäfer-Gruppe. Reitter ist für „alles Technische“ zuständig, bei Wieser liegen Verkauf, Marketing oder das Projektmanagement. 265.000 Parkplätze werden von Arivo mittlerweile verwaltet, 900 Projekte wurden abgewickelt, 3400 Kameras sind im Einsatz. Dementsprechend groß ist die Zahl der Referenzkunden. Park&Ride-Anlagen der ÖBB setzen ebenso auf die steirische Lösung, wie das Uni-Klinikum in Bonn – mit 4000 Stellplätzen –, die Flughäfen in Graz und Frankfurt oder zahlreiche Garagen der Branchengrößen APCOA, BOE und WINPARK.

„Drei der fünf größten europäischen Garagenbetreiber zählen zu unseren Kunden“, sagt Domink Wieser – schon bald könnte die prominente Quote auf 80 Prozent anwachsen. Wie man sich just in einem Segment durchsetzen konnte, das von schier unantastbaren Platzhirschen beherrscht wird? Nun, einerseits profitieren die Grazer von der Tatsache, dass sich viele der großen und wirtschaftlich stark aufgestellten Parkflächenbetreiber primär als Immobilienkonzerne sehen. Bei den Techniklieferanten, den Systemanbietern, wiederum gab es wenig Wettbewerb. In Österreich dominierte Skidata lange uneingeschränkt das Feld, in Deutschland Scheidt & Bachmann.

Binnen kürzester Zeit brachte Arivo frischen Wind auf den Markt. Der, vor allem in den Anfangsjahren, große Wettbewerbsvorteil: „Wir haben unser Produkt von Grund auf digital gebaut und haben deswegen eine homogene Systemlandschaft“, erzählen Reitter und Wieser. Richteten die beiden ihren Fokus am Anfang noch auf unbezahltes Parken, stellten sie später fest, dass just „das professionelle Parken den meisten Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung hat“. Gewisse Saturiertheit hatte dort den Innovationsdrang zugedeckt. Die ideale Ausgangslage für das agile Start-up.