Die anhaltende Schwäche des chinesischen Marktes für Luxusautos stimmt den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz pessimistisch. Das Unternehmen senkte am Donnerstag seine Prognose für das Gesamtjahr bereits zum zweiten Mal seit zwei Monaten und rechnet nun mit einem deutlich niedrigeren Gewinn als vor Jahresfrist. Auslöser sei eine weitere Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds gewesen, vor allem in China, hieß es zur Begründung.

Die Wirtschaftsleistung in China habe angesichts des schwächeren Konsums und des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor weiter an Dynamik verloren. „Das wirkte sich auf den Gesamtabsatz in China aus, einschließlich der Verkäufe im Top-End-Segment.“

Die bereinigte Umsatzrendite im Autogeschäft dürfte nun im Gesamtjahr zwischen 7,5 und 8,5 Prozent liegen, bisher waren die Stuttgarter von zehn bis elf Prozent ausgegangen. Das impliziere eine bereinigte Umsatzrendite von ungefähr sechs Prozent in der zweiten Jahreshälfte, hieß es. Zusätzlich spielten negative Bewertungseffekte eine Rolle. Der Betriebsgewinn der gesamten Gruppe dürfte deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen, bis dato hatte Mercedes-Benz lediglich einen leichten Rückgang erwartet.