Kinder und Jugendliche für Technik- und Informatikthemen zu begeistern ist das Ziel der Informatik-Werkstatt. Dahinter steht der Verein „Regionales Fachdidaktikzentrum Kärnten“, der sich seit über zehn Jahren im Klagenfurter Lakeside Park der Stärkung des Informatikunterrichts an Kärntner Schulen widmet. 19.000 Besucher konnten in Hunderten von Workshops seit der Gründung 2015 in die Welt der Technik schnuppern, 120 Schüler werden im Rahmen von Ferialpraktika betreut. Schulen nutzen das Angebot intensiv. 3500 Besucher sind es im Jahr, davon 60 Prozent Mädchen und junge Frauen, betont Andreas Bollin, Leiter der Informatik-Werkstatt. Dank der Förderung durch BKS Bank, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer – 165.000 Euro für drei Jahre – kann diese Arbeit fortgesetzt werden.

Unterzeichneten Fördervertrag: Martin Zandonella (Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Kärnten), Jürgen Mandl (Präsident der WK Kärnten), Oliver Vitouch (Rektor AAU), Andreas Bollin (Informatik-Werkstatt), Dietmar Böckmann (Vorstandsmitglied der BKS Bank), Timo Springer (Präsident IV Kärnten) © KK

„Wirksamkeit ist belegt“

Deren Wirksamkeit sei wissenschaftlich belegt: Das Interesse der Kinder und Jugendlichen, technische Berufe zu ergreifen oder technische Studien zu inskribieren, konnte gesteigert werden. „Die Werkstatt ist ein wichtiger Motor für die Förderung technischer und digitaler Kompetenzen“, sagt WK-Präsident Jürgen Mandl. Von einem Beitrag zur Entwicklung einer „digital kompetenten Generation“ spricht IV-Präsident Timo Springer. BKS-Vorstand Dietmar Böckmann ist überzeugt, wer im Kindesalter lernt, wie Roboter funktionieren oder 3D‐Drucke entstehen, habe langfristig einen Vorteil.