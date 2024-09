Die Geister der Vergangenheit, Volkswagen wird sie nicht los. Mit dem Prozess gegen Ex-Chef Martin Winterkorn wird die Dieselaffäre des Konzerns wieder in die kollektive Erinnerung gespült. Der nahezu zeitgleiche Tabubruch von VW-Markenchef Thomas Schäfer, den Beschäftigungsschutz für die Volkswagen-Mitarbeiter aufzukündigen und VW-Werke in Deutschland schließen zu wollen, wirkt wie ein Brandbeschleuniger für ein Grundgefühl, das sich jetzt in der Öffentlichkeit breit macht: Volkswagen, ein Sanierungsfall?! Denn seit 1994 hatte Volkswagen betriebsbedingte Kündigungen vermieden.