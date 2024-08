Der iPhone-Anbieter Apple und der Chip-Hersteller Nvidia verhandeln Medienberichten zufolge über ihre Beteiligung an der geplanten Finanzierungsrunde von OpenAI. Der Software-Konzern Microsoft, der bereits rund zehn Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler gesteckt hat, würde ebenfalls zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, schrieb das „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über das Interesse von Nvidia an OpenAI.

Bei dieser Finanzierungsrunde könnte OpenAI mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet werden. Im Februar war die Firma damaligen Medienberichten zufolge auf etwa 80 Milliarden Dollar taxiert worden.

Apple und OpenAI waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nvidia und Microsoft wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. ChatGPT ist ein wichtiger Baustein für Apples KI-Offensive. Der von OpenAI entfachte KI-Hype ist der Haupttreiber für das stürmische Wachstum von Nvidia in den vergangenen beiden Jahren gewesen.