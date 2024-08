Wie auch immer es im Falle von Pawel Durow weitergeht: Die Festnahme des Telegram-Erfinders ist eine Zäsur und steht sinnbildlich für eine neue Form behördlichen Aufbäumens. In einer gesellschaftspolitisch maximal heiklen Angelegenheit. Nirgendwo sonst kollidiert die freie Meinungsäußerung so augenscheinlich mit technischer Verantwortlichkeit wie bei Telegram. Demokratiebefürworter in Hongkong schätzen den Dienst ebenso wie Kriminelle und Extremisten weltweit.