Die Spritpreise in Österreich haben im Juli wieder zugelegt, geht es aus Daten des Autofahrerklubs ÖAMTC hervor. Lag der Dieselpreis im Juni in Österreich im Schnitt noch bei 1,592 Euro, was den bisherigen Jahrestiefststand markierte, „brachte der Juli mit 1,612 Euro je Liter einen um zwei Cent höheren Durchschnitt“, wird mitgeteilt. Das sei vor allem auf hohe Preise zu Beginn bis Mitte des Monats zurückzuführen. „Doch auch, wenn es Ende Juli an den Zapfsäulen wieder leicht bergab ging, blieb es im Monatsschnitt bei einem Preisanstieg. Bei Diesel reichten die steigenden Preise zu Monatsbeginn sogar aus, um den Benzinpreis (Juli-Durchschnitt: 1,609 Euro, plus 0,4 Cent gegenüber Juni) zu überholen“, so der ÖAMTC.

An einigen Tankstellen sei „der Literpreis für Benzin zeitweise günstiger war als jener für Diesel, wobei in den vergangenen Tagen meist letzterer wieder das günstigere Produkt war“. Aktuell liegen die durchschnittlichen Preise für beide Kraftstoffsorten in Österreich knapp unter der Marke von 1,6 Euro.