Der Strom- und Gasverbrauch ist im Juni leicht gestiegen. Beim Strom verzeichnete die Regulierungsbehörde E-Control einen Zuwachs von 4,5 Prozent, beim Gas ein Plus von 2,3 Prozent. Gleichzeitig gab es einen deutlichen Anstieg bei der Stromproduktion. Mit 7,36 TWh wurde um 19,3 Prozent mehr Strom erzeugt als im Vorjahr. Wasserkraftwerke produzierten um 17,9 Prozent, Wärmekraftwerke um 6,8 Prozent, Windkraftanlagen um 32,8 Prozent und Photovoltaikanlagen um 35,5 Prozent mehr.

Rückgang beim Gas

In der gesamten ersten Jahreshälfte 2024 wurde im Jahresvergleich insgesamt um 0,6 Prozent mehr Strom an die österreichischen Endverbraucherinnen und -verbraucher abgegeben als im Vergleichszeitraum 2023. Von Jänner bis Juni wurde mit rund 41,7 TWh um 13,7 Prozent mehr Strom erzeugt. Beim Gas gab es in der ersten Jahreshälfte mit einer Gesamtabgabe von etwa 37,4 TWh einen Rückgang um elf Prozent.