Passiva liegen bei 604 Millionen Euro: Imfarr beantragt Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

110 Gläubiger,18 betroffene Dienstnehmer: Die Imfarr-Beteiligungs-GmbH ist an 44 Gesellschaften beteiligt und rutscht mit 604 Millionen Euro an Verbindlichkeiten in die Pleite.